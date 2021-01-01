لمعارضتها للحرب بأوكرانيا .. إيداع صحفية روسية بمستشفى أمراض عقلية



إيداع صحفية روسية بمستشفى أمراض عقلية إيداع صحفية روسية بمستشفى أمراض عقلية



وضعت السلطات الروسية صحفية روسية اتهمت بنشر الشائعات وترويج الأكاذيب بشأن الحرب الروسية في أوكرانيا في مستشفى للأمراض النفسية في سيبيريا.







ووفقاً لصحيفة "ديلي ميل"، تدعي ماريا بونومارينكو، وهي أم لطفلين تبلغ من العمر 44 عامًا ، أن السلطات تسعى إلى تكميم أفواهها بسبب معارضتها للحرب.

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وأوضحت الصحيفة أن الصحفية الروسية متهمة بنشر أخبار "كاذبة" بشأن "عملية عسكرية خاصة" للجيش الروسي في أوكرانيا.ومن ضمن التعليقات التي دونتها الصحفية الروسية التي اعتبرها المدعون أنه مخالف للقانون هي "من المستحيل التزام الصمت ، والعلم بموت آلاف الأبرياء".كما تضمنت منشوراتها المزيفة عبر تطبيق التليجرام تعليقات انتقادية حول القصف الروسي لمسرح درامي في ماريوبول في أبريل حيث كان مئات المدنيين يحتمون.ونفت وزارة الدفاع الروسية أن تكون قواتها وراء التفجير الذي ألقت باللوم فيه على القوميين الأوكرانيين.وأشارت الصحيفة البريطانية، أن بسبب تناقض منشورات الصحفية الروسية مع الرواية الروسية الرسمية ، يمكن أن تواجه عشر سنوات في السجن ، أو السجن إلى أجل غير مسمى في منشأة للأمراض النفسية.