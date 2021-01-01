تعرف على كيفية استخدام الحلبة بشكل صحيح لفقدان الوزن

بالنسبة لمراقبي الوزن، يعد نقع ملعقة من بذور الحلبة في ??الماء وشربها على معدة فارغة طريقة رائعة لتقليص السنتيمترات الإضافية من محيط الخصر، وشرب هذا على معدة فارغة يمكن أن يسرع عملية التمثيل الغذائي ، ويعزز الهضم وبالتالي يؤدي إلى فقدان الوزن.
وفقا لموقع " webmd"، فإن هذه البذور الصفراء زاهية اللون مع نكهة فريدة والكثير من العناصر الغذائية، تغذي الجسم بالنحاس والبوتاسيوم والحديد والكالسيوم وحمض الفوليك والريبوفلافين والألياف الغذائية وفيتامين أ ، ج ، ك و B6.
ما هي الفوائد الصحية الأخرى للشرب مياه الحلبة؟
تخفف من تشنجات الحيض:
الخصائص المضادة للالتهابات لبذور الحلبة تساعد في إدارة تقلصات الدورة الشهرية بشكل أفضل وتقليل المضاعفات الأخرى المرتبطة بها مثل عدم انتظامها أو الألم.
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