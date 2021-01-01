خليلوزيتش مرشح لتدريب منتخب مصر



خليلوزيتش خليلوزيتش





شدد عامر حسين عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة على أن وحيد خليلوزيتش مدرب منتخب المغرب قد يكون أحد المرشحين لتدريب منتخب مصر خلال الفترة المقبلة.



وأوضح حسين بأن خليلوزيتش سيدخل ضمن المرحشين لتدريب منتخب مصر في حالة رحيله عن المغرب.

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وقال حسين في تصريحات عبر قناة "ETC": "أمر التعاقد مع مدرب جديد لمنتخب مصر ليس سهلا والفترة الحالية تشهد تنقل العديد من المدربين على مستوى العالم".وتابع "إذا رحل وحيد خليلوزيتش عن تدريب المغرب؟ سيكون من المرشحين بكل تأكيد لتدريب منتخب مصر".وأضاف "لن نؤجل الإعلان عن المدرب الجديد حتى مع تأجيل كأس الأمم الإفريقية لأنه سيكون هناك أجندة دولية في كل الأحوال في شهر سبتمبر سواء كانت مبارايات ودية أو رسمية".وقاد خليلوزيتش منتخب المغرب للوصول إلى كأس العالم 2022 بعد الفوز على الكونغو الديموقراطية في المرحلة النهائية من التصفيات.وأشارت بعض التقارير في المغرب إلى إمكانية رحيل خليلوزيتش عن تدريب المنتخب المغربي قبل كأس العالم بسبب توتر علاقته مع بعض اللاعبين.وبعد رحيل إيهاب جلال مدرب منتخب مصر، دخل اتحاد الكرة في مفاوضات مع كل من باتريس بوميل، وباولو سوزا، وفلاديمير بيتكوفيتش لتدريب منتخب مصر ولكن جميعها لم تكتمل.كما علم FilGoal.com بأن المدرب الإيطالي أوزيبيو دي فرانشيسيكو قد دخل ضمن دائرة المدربين الذين تواصل معهم اتحاد الكرة ليتولى تدريب منتخب مصر في الفترة المقبلة.