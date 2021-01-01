استشاري أمراض جلدية ينفي الشائعات حول مزيلات العرق

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مزيلات العرق


أكد الدكتور هاني الناظر استشاري الأمراض الجلدية في منشور له عبر صفحته على الأنترنت أن بعض الأكاذيب حول إمكانية تسبب مزيلات العرق في الإصابة بالسرطان وخاصه سرطان الجلد

أو بعض أنواع السرطانات الآخر مثل سرطن الثدي لا أساس لهل من الصحة وهو كلام غير علمي وغير صحيح في الوقت نفسه قائلا في الوقت نفسه “اطمئنوا ولا تصدقوا الشائعات”

مزيلات العرق
إلا أنه في المقابل حذر سابقا ، خلال حواره ببرنامج صباح الورد، المذاع على قناة تن، من نوم السيدات بالميكب، أو وضع الميكب لمدة أسابيع.

ولفت إلى أن وضع الحنة على البشرة، هي التي تعد من الأشياء الضارة، وذلك لوجود بعض الأشياء التي تثبت الحنة على الجلد، لأكثر من يوم، وأن المادة المثبتة تكون كيماوية.

المصدر: elbalad

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