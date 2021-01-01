كيفية التخلص من احمرار العيون بشكل طبيعي



كيفية التخلص من احمرار العيون كيفية التخلص من احمرار العيون



تشير الإصابة بالعيون الحمراء إلى التهاب أو تورم الأوعية الدموية في العين و يمكن أن تشير العيون المحتقنة بالدم أيضًا إلى مجموعة متنوعة من المشكلات الصحية إليك أبرزها وفقا لموقع medicalnewstoday



ما الذي يسبب احمرار العيون؟



يمكن أن تتسبب عوامل مختلفة في احمرار العيون ويعد السبب الأكثر شيوعًا لهذه الحالة هو التهاب الأوعية الدموية على سطح عينيك. يمكن أن يحدث هذا بسبب مجموعة من العوامل التالية:

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التعرض للشمسهواء جافالحساسيةالميكروبات مثل البكتيريا والفيروساتنزلات البرد أو الانفلونزايمكن أن يؤدي السعال المستمر أو إجهاد العين إلى حالة معينة تسمى نزيف تحت الملتحمة ، مما يؤدي إلى ظهور بقع حمراء في أي من عينيك. ومع ذلك ، فإنه يختفي في غضون 10 أيام.الأسباب الأكثر خطورة لاحمرار العين هي الالتهابات التي قد تحدث في أجزاء مختلفة من عينيك وتؤدي إلى ظهور أعراض إضافية مثل ألم العين أو الإفرازات أو حتى تغيرات في الرؤية.تشمل بعض أنواع العدوى التي تؤدي إلى حدوث احمرار في العين ما يلي:التهاب بصيلات الرموش (التهاب الجفن)التهاب الغشاء الذي يغطي سطح العين (التهاب الملتحمة أو العين الوردية)القرحات التي تغطي العينين تسمى تقرحات القرنيةكيفية التخلص من احمرار العيون بشكل طبيعي1. الخيارسوف تحتاجينخيار شرائحما عليك القيام بهقطعي شرائح قليلة من الخيار وضعي شريحة على كل عين واتركيه لمدة 30 دقيقة ويمكنك القيام بذلك مرتين يوميًا للحصول على أفضل النتائج.يعتبر الخيار من أفضل العلاجات لعلاج احمرار العين و له خصائص مهدئة ومبردة يمكن أن تساعد في تقليص الأوعية الدموية في عينيك .2. ماء الوردسوف تحتاجينماء الوردوسادات قطنيةما عليك القيام بهخذ قطعتين من القطن وانقعهما في ماء الورد وضع الضمادات المبللة على عينيك واتركيهم لمدة 15 دقيقة ويجب القيام بذلك من مرة إلى مرتين يوميًا.ماء الورد له تأثير مهدئ ومريح لعينيك. خصائصه المضادة للالتهابات تقلل من الالتهاب والتهيج في عينيك3. أكياس الشايسوف تحتاجين2 أكياس شاي مستعملةما عليك القيام بهخذ كيسين مستخدمين من الشاي وضعيهما في الثلاجة وبعد ساعة ، أخرجيها وضعيها على عينيك.اتركيهم لمدة 15 إلى 20 دقيقة يمكنك القيام بذلك مرتين على الأقل يوميًا.