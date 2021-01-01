الشيف اسامة السيد بقدم طريقة عمل الثومية السوري

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الثومية السوري



قدم الشيف اسامة السيد، طريقة عمل الثومية السوري.

طريقة عمل الثومية السوري..

المكونات:

عدد 5 فصوص من الثوم

كوب ماء

ربع كوب عصير الليمون
ربع كـوب زيت نباتي (الزيتون)

ملعقة كبيرة نشاء

ملعقة كبيره خل

نصف ملعقه صغيرة سكر

نصـف ملعقه صغيره ملـح

طريقة التحضير:

فى قدر نضع الماء و النشا واخلطي حتي تذوب النشا
يوضع القدر على النار المتوسطة مع التقليب ، حتي يثقل ثم رفعه من علي النار وتركة جانباً ليبرد

نضع الخل و الثوم والملح و السكر وعصير الليـمون فى وعاء الخلاط الكهربائي مع طحن هذه المقادير

بوضع نصـف كمية الزيت و خلطهم حتي يتجانس جداً

نحضر خليط النشاء وباقى الزيت وخلطهم معاً حتي تحصلي على ثومية سوري

نضع التوميه فى الثلاجة لمدة نصـف ساعة و تقديمها

المصدر: elbalad

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