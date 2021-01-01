الشيف اسامة السيد بقدم طريقة عمل الثومية السوري

الثومية السوري
قدم الشيف اسامة السيد، طريقة عمل الثومية السوري.
طريقة عمل الثومية السوري..
المكونات:
عدد 5 فصوص من الثوم
كوب ماء
ربع كوب عصير الليمون
ربع كـوب زيت نباتي (الزيتون)
ملعقة كبيرة نشاء
ملعقة كبيره خل
نصف ملعقه صغيرة سكر
نصـف ملعقه صغيره ملـح
طريقة التحضير:
فى قدر نضع الماء و النشا واخلطي حتي تذوب النشا
يوضع القدر على النار المتوسطة مع التقليب ، حتي يثقل ثم رفعه من علي النار وتركة جانباً ليبرد
نضع الخل و الثوم والملح و السكر وعصير الليـمون فى وعاء الخلاط الكهربائي مع طحن هذه المقادير
بوضع نصـف كمية الزيت و خلطهم حتي يتجانس جداً
نحضر خليط النشاء وباقى الزيت وخلطهم معاً حتي تحصلي على ثومية سوري
نضع التوميه فى الثلاجة لمدة نصـف ساعة و تقديمها
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