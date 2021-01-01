الشيف اسامة السيد بقدم طريقة عمل الثومية السوري



الثومية السوري الثومية السوري





قدم الشيف اسامة السيد، طريقة عمل الثومية السوري.



طريقة عمل الثومية السوري..

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المكونات:عدد 5 فصوص من الثومكوب ماءربع كوب عصير الليمونربع كـوب زيت نباتي (الزيتون)ملعقة كبيرة نشاءملعقة كبيره خلنصف ملعقه صغيرة سكرنصـف ملعقه صغيره ملـحطريقة التحضير:فى قدر نضع الماء و النشا واخلطي حتي تذوب النشايوضع القدر على النار المتوسطة مع التقليب ، حتي يثقل ثم رفعه من علي النار وتركة جانباً ليبردنضع الخل و الثوم والملح و السكر وعصير الليـمون فى وعاء الخلاط الكهربائي مع طحن هذه المقاديربوضع نصـف كمية الزيت و خلطهم حتي يتجانس جداًنحضر خليط النشاء وباقى الزيت وخلطهم معاً حتي تحصلي على ثومية سورينضع التوميه فى الثلاجة لمدة نصـف ساعة و تقديمها