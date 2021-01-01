مع الكراث والفلفل .. طريقة عمل سمك السلمون المشوي



سمك السلمون المشوي سمك السلمون المشوي





يعد سمك السلمون غني بالبروتين، وهو من العناصر الغذائية الأساسية التي يجب أن نحصل عليها يوميًا للمساعدة على الشفاء بشكل أسرع والحماية من هشاشة العظام والتمتع بصحة جيدة.



أيضاً وفقا لموقع بولد سكاى الهندي يساعد السلمون على فقدان الوزن لاحتوائه على البروتينيات التي تتحكم في الشهية وتساعد على الشعور بالشبع.

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سوف تحتاجين لعمل سمك السلمون المشوي مع الكراث والفلفل:680 إلى 900 جم من شرائح السلمون، مقطعة إلى 4 حصص1 ملعقة كبيرة زبدة2 ملعقة كبيرة زيت زيتون2 حبة كبيرة من الفليفلة الحلوة الملونة، منزوعة البذور ومقطعة إلى شرائح (حوالي 3 أكواب)3 حبات كراث متوسطة الحجم، منظفة ومقطعة إلى شرائح1/2 ملعقة ملح صغيرة 1 ملعقة صغيرة من الزعتر المجفف4 قطع ليمونعلى الاقل مرة اسبوعيا.. تعرف على فوائد تناول السمكطريقة تحضير الوصفة1. في مقلاة كبيرة، سخني الزبدة وزيت الزيتون على نار متوسطة حتى تذوب الزبدة وتصبح ويُضاف الكراث المقطع والفلفل الحلو ويُرش بالملح والزعتر المجفف ويُطهى برفق لمدة 10 إلى 15 دقيقة حتى يصبح طريًا تمامًا.2. سخني الفرن إلى (190 درجة مئوية). ثم وضع مزيج الكراث والفلفل الرومي بالتساوي على وسط كل قطعة من ورق الالومنيوم ثم وزعي فوقها شرائح سمك السلمون ويرش القليل من الملح، ثم أغلقيها3. توضع رقائق السلمون المحشوة على صينية خبز وتوضع في الفرن في الرف الأوسط. تُخبز في درجة حرارة 375 درجة فهرنهايت (190 درجة مئوية) حوالي 12 إلى 15 دقيقة، أو حتى تنضج تمامًا.4. تخرج من الفرن ويرش عصير الليمون لتقديمه