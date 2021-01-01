إليك ما يمكن توقعه بعد تأكيد تاريخ إطلاق إصدار Realme GT 2 Master Explorer ،



Realme GT 2 Master Explorer Realme GT 2 Master Explorer

في الشهر الماضي ، أكدت شركة Realme أنها ستطلق قريبًا إصدار Realme GT 2 Master Explorer Edition ، وهو أول هاتف بشريحة Snapdragon 8+ من الجيل الأول للشركة. الآن ، تم الكشف أخيرًا عن موعد حدوث ذلك. أكدت شركة Realme أنه سيتم إطلاق هاتف GT 2 الجديد في 12 يوليو. التفاصيل في هذا المنشور.



أكد Realme ، عبر منشور Weibo الأخير ، أن إصدار GT 2 Master Explorer سيتم إطلاقه في 12 يوليو في الصين الساعة 2 بتوقيت الصين. للتكرار ، تم التأكيد على أن الهاتف مدعوم بأحدث شرائح Snapdragon 8+ Gen 1. تمت الموافقة مؤخرًا على هاتف Realme برقم طراز RMX3551 من قبل مواقع الشهادات الصينية ، مثل 3C و TENAA.



تم تأكيد تاريخ إطلاق إصدار Realme GT 2 Master Explorer ، إليك ما يمكن توقعه

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سيحتوي إصدار Realme GT 2 Master Explorer على شاشة أموليد مقاس 6.7 بوصة بفتحة مركزية. ستتميز بدقة Full HD + تبلغ 1080 × 2400 بكسل. نظرًا لأنه سيكون جهازًا رائدًا ، فمن المحتمل أن يقدم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز.تحت غطاء Realme GT 2 ME ، سيكون معالج كوالكوم Snapdragon 8+ Gen 1. من المتوقع أن يحتوي الجهاز على 6 GB / 8 GB / 12 GB من ذاكرة الوصول العشوائي LPDDR5 و 128 GB / 256 GB / 512 GB للتخزين الداخلي. سيتم تشغيل الهاتف الذكي بواسطة بطارية ثنائية الخلية 5000 مللي أمبير مع قدرات شحن 100 واط.ستحتوي اللوحة الخلفية للجهاز على وحدة كاميرا ثلاثية بدقة 50 ميجابكسل (رئيسية) + 50 ميجابكسل (واسعة للغاية) + وحدة كاميرا ثلاثية بدقة 2 ميجابكسل. ستحتوي على كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل لالتقاط صور سيلفي.تتضمن بعض ميزاته الأخرى ماسح ضوئي لبصمات الأصابع على الشاشة ونظام التشغيل Android 12 مع Realme UI 3.0 في الأعلى. تبلغ أبعاده 161.3 × 74.3 × 8.2 ملم ويزن حوالي 199 جرامًا. أخيرًا ، سيتوفر الجهاز بألوان الأبيض والبني والأخضر.