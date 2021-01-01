تستعد شاومي قريباً للإعلان عن هاتف Redmi K50i 5G

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صورة الخبر: Redmi K50i 5G
Redmi K50i 5G

تخطط شاومي قريباً للإعلان الرسمي عن هاتف Redmi K50i 5G لاحقاً هذا الشهر في السوق الهندي، ولقد إستعرصت أحدث التسريبات تفاصيل مواصفات هذا الإصدار إستعداداً للإعلان المرتقب.

تشير أحدث التسريبات إلى أن شاومي تخطط لإطلاق هاتف Redmi K50i 5G في حدث يعقد قبل 24 من شهر يوليو الجاري.

وتشير التسريبات التي جاءت حتى الآن إلى أن هاتف Redmi K50i 5G يأتي بتصميم يحاكي Redmi Note 11T Pro+ 5G الذي أطلق في السوق الصيني خلال شهر مايو.

أيضاً من المقرر أن يأتي الهاتف بذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 128 جيجا بايت، أو نموذج بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام وسعة تخزين 128 جيجا بايت، ومن المتوقع أن ينطلق الهاتف بألوان الأسود والأزرق وأيضاً الفضي.

المصدر: بوابه المتميز

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