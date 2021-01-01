تعمل OPPO على هاتفين جديدين قابلين للطي يمكن إطلاقهما في وقت لاحق من هذا العام

أطلقت شركة OPPO أول هاتف ذكي قابل للطي منذ عامين وهو OPPO Find N، والآن تعمل الشركة على إحضار الجيل التالي من هاتفها القابل للطي والذي من المفترض ان يتم إطلاقه قريبًا.
فوفقًا لأحدث تقرير من Digital Chat Station، تعمل OPPO على هاتفين ذكيين جديدين قابلين للطي، أحدهما بتصميم قابل للطي صدفي والآخر بتصميم قابل للطي يشبه الكتاب.
يضيف التقرير أن الهاتف الذكي القادم بتصميم صدفي قابل للطي، يأتي على غرار مجموعة Samsung Galaxy Z Flip، وقد تم تسميته باسم Dragonfly لكن الاسم الفعلي للهاتف الذكي لم يتم تحديده بعد.
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