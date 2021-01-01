تعمل OPPO على هاتفين جديدين قابلين للطي يمكن إطلاقهما في وقت لاحق من هذا العام

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صورة الخبر: OPPO
OPPO

أطلقت شركة OPPO أول هاتف ذكي قابل للطي منذ عامين وهو OPPO Find N، والآن تعمل الشركة على إحضار الجيل التالي من هاتفها القابل للطي والذي من المفترض ان يتم إطلاقه قريبًا.

فوفقًا لأحدث تقرير من Digital Chat Station، تعمل OPPO على هاتفين ذكيين جديدين قابلين للطي، أحدهما بتصميم قابل للطي صدفي والآخر بتصميم قابل للطي يشبه الكتاب.

يضيف التقرير أن الهاتف الذكي القادم بتصميم صدفي قابل للطي، يأتي على غرار مجموعة Samsung Galaxy Z Flip، وقد تم تسميته باسم Dragonfly لكن الاسم الفعلي للهاتف الذكي لم يتم تحديده بعد.

يقال إن الهاتف سيأتي بشاشة بمعدل تحديث يبلغ 120 هرتز وتركز الشركة على تقليل سمك الهاتف الذكي القابل للطي بالإضافة إلى اعتماد هيكل مفصلي جديد.

من ناحية أخرى، تعمل OPPO أيضًا على خليفة لهاتف Find N الذكي الذي سيُطلق عليه اسم OPPO Find N 2 وسيقدم شاشة بمعدل تحديث يبلغ 120 هرتز.

يُزعم أيضًا أن الشركة ستطلق سلسلة من الهواتف الذكية الرائدة عالية الأداء في النصف الثاني من هذا العام وستأتي الأجهزة مدعومة بمعالجات Qualcomm Snapdragon و MediaTek Dimensity.

المصدر: بوابه المتميز

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