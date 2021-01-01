يكشف ملصق إعلاني عن صور رسمية لهاتف Xiaomi 12S Ultra



Xiaomi 12S Ultra Xiaomi 12S Ultra

تستعد شركة شاومي غداً للإعلان الرسمي عن سلسلة هواتف Xiaomi 12S، ولقد كُشِف اليوم عن ملصق إعلاني لهاتف Xiaomi 12S Ultra.



كشف الملصق الإعلاني الذي نشر اليوم على منصة Weibo عن صور رسمية لهاتف Xiaomi 12S Ultra، حيث يظهر الهاتف بتصميم جلدي من الجهة الخلفية، ومن المتوقع أن تقدم شاومي إصدار مميز بتصميم من السيراميك.



ويضم الهاتف كاميرة تتوسط الغطاء الخلفي بتصميم دائري، إلا أن الشاشة الثانوية تغيب عن تصميم هذا الإصدار.

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أيضاً يأتي Xiaomi 12S Ultra بمستشعر Sony IMX989 رئيسي، كما تتضمن إعدادات الكاميرة مستشعر telephoto periscope، كما تظهر علامة Leica التجارية إلى يسار إعدادات الكاميرة.كما تتضمن إعدادات الكاميرة مستشعر بزوايا عرض فائقة الإتساع في الجانب الأيسر من المستشعر الرئيسي، بينما يأتي فلاش LED مزدوج إلى اليمين.وتشير التسريبات إلى أن المستشعر الرئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل بميزة التثبيت البصري، ومستشعر بدقة 48 ميجا بيكسل بزوايا عرض فائقة الإتساع، ومستشعر بدقة 48 ميجا بيكسل بعدسات telephoto والذي يدعم التكبير البصري حتى 5 مرات.كما يضم Xiaomi 12S Ultra شاشة AMOLED بحجم 6.7 إنش، وجودة عرض QHD+، مع معدل تحديث 120Hz، ويدعم الهاتف رقاقة معالج Snapdragon 8+ Gen 1.