برابط مباشر تحميل لعبة ببجي للكمبيوتر PUBG MOBILE



PUBG MOBILE PUBG MOBILE

في الأونة الأخيرة، ومع إنتشار لعبة PUBG MOBILE، على الهواتف والأجهزة الذكية، بدأ المستخدمين في البحث، عن طريقة تحميل لعبة ببجي للكمبيوتر برابط مباشر، للاستمتاع بالمميزات الرائعة، التي توفرها، ولعبها على شاشة كبيرة، بواسطة لوحة المفاتيح والماوس، هذا ما سنتحدث عنه، خلال السطور القادمة، حيث سأعرض عليكم، أكثر من طريقة، لتنزيل لعبة ببجي PUBG الشهيرة، على أجهزة الكمبيوتر، التي تعمل بنظام Windows.



لعبة PUBG MOBILE، هي لعبة حرب مجانية، من منظور الشخص الثالث، تدور أحداثها في، جزيرة كبيرة، بها العديد من المحاربين، الذين يريدون، البقاء لأطول فترة ممكنة، للفوز بالمباراة، وتأتي هذه اللعبة، مع بيئة أكثر واقعية، من الألعاب المنافسة، لا يوجد فيها زومبي، أو وحوش من أي نوع، مجرد قتال بين البشر، حيث ينزل اللاعب، مع فريق مكون، من 4 أفراد، للقتال ضد 25 فريق، ويتعين عليه إلتقاط الأسلحة والملحقات، التي ستساعده، على قتل الأعداء، والبقاء على قيد الحياة.



شرح تحميل لعبة ببجي للكمبيوتر PUBG PC

لعبة PUPG، أو كما تعرف بـ Playerunknown’s Battlegrounds، هي لعبة بقاء جماعية، عبر الإنترنت، تم تصميمها، بواسطة الأيرلندي بريندان غرين، وتم تطويرها ونشرها، بواسطة شركة Tencent Games، وشركة Krafton، وتم إطلاقها، لأول مرة، في عام 2018، ومنذ ذلك الحين، وهي اللعبة الأكثر تحميلا، على الأجهزة الذكية، لدرجة أنها، أصبحت واحدة، من أشهر الألعاب، على مر التاريخ، حيث تم تحميل لعبة ببجي للكمبيوتر، والأجهزة الذكية، بواسطة أكثر من 2 مليار شخص، موجود في جميع أنحاء العالم.

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لعبة PUBG MOBILE للكمبيوتر، تأتي بالعديد، من أوضاع اللعب المختلفة، وتأتي كذلك، بالعديد من المميزات الرائعة، الغير موجودة في، أي لعبة أخرى، حيث يمكنك اللعب، في وضع 100 لاعب، ما يعادل 25 فريق، في خريطة إرنغل، أو اللعب، في وضع 52 لاعب، ما يعادل 13 فريق، وذلك في خريطة ليفيك، بالإضافة إلى إمكانية، اللعب في وضع 4 VS 4، أو 8 VS 8، في خريطة المستودع، أو المكتبة، وغيرهم الكثير، من الخرائط، وأوضاع اللعب المختلفة، التي ستتعرفون عليها، بعد تحميل لعبة ببجي للكمبيوتر.تبدأ لعبة ببجي، بالعديد من اللاعبين، الموجودين في جميع أنحاء العالم، يهبطون معا، على جزيرة واحدة، ويبدأ كل لاعب في البحث، عن الأسلحة المفضلة له، والمعدات التي تناسبه، ثم يبدأ، في البحث عن الأعداء، وقتلهم جميعا، من أجل الفوز بالمعارك المختلفة، والحصول على عملات ذهبية، وصناديق، وبداخل هذه الصناديق، ستجد ملابس إحترافية، وأسلحة مطورة، والعديد من الملحقات المميزة، التي ستجعلك تظهر، وكأنك قمت بتطوير، حسابك على اللعبة، ولكي تفوز بالمعركة، سيتوجب أن يكون، فريقك هو الناجي الوحيد، على الجزيرة.مميزات لعبة ببجي موبايل PUBG MOBILEتأتي برسوميات جيدة للغاية، وتوفر بيئة واقعية، بعيدة كل البعد، عن أسلوب الآركيد، الذي اختارته معظم الألعاب المنافسة، والأهم من ذلك، هو أنه يمكن تحميل لعبة ببجي للكمبيوتر برابط مباشر، وبشكل مجاني.تتيح لك إمكانية، اللعب من منظور الشخص الأول، أو منظور الشخص الثالث، أو من منظور الأيباد.تدعم العديد من أوضاع اللعب، حيث تدعم اللعب، مع 100 لاعب، من جميع أنحاء العالم، أو اللعب، مع 50 لاعب، أو اللعب في مباريات ساحة، 4 ضد 4، و8 ضد 8.تحتوي على 6 خرائط، للعب مباريات كلاسيكية مصنفة، وهم Erangel، وLivik، وMiramar، وSanhok، وVikendi، وKarakin، كما أنها تحتوي، على خريطة المستودع، والمكتبة، وحظيرة الطائرات، للعب مباريات غير مصنفة.تضم مجموعة كبيرة، من الأسلحة، من مختلف الفئات، حيث أنك، بعد تنزيل لعبة PUBG للكمبيوتر، ستجد مسدسات، ورشاشات، وقنابل، وقناصات، وبنادق صيد، والعديد من الأسلحة، التي ستنال إعجابك، والتي ستساعدك كثيرا، في القضاء على، الأعداء والفوز بالمباريات.تضم العديد من السيارات، والمركبات، التي يمكنك استخدامها، للتنقل في جميع أنحاء الخريطة.تحصل على، تحديثات منتظمة باستمرار، حتى يتم، تحسين تجربة اللعب، وإضافة خرائط، وأسلحة، ومركبات جديدة، علما بأن كل تحديث جديد، يتضمن أوضاع لعب مختلفة، عن التحديث السابق.تتيح لك إمكانية، الدردشة مع أعضاء فريقك، سواء عن طريق، كتابة رسائل نصية، أو عن طريق، التحدث بواسطة الميكروفون.هناك العديد من الهدايا، والمكافأت، التي ستحصل عليها، بعد الفوز بالمباريات، وتخطي المهام المطلوبة منك.بعد تحميل لعبة ببجي للكمبيوتر، ستجد أنها، تدعم اللغة العربية، واللغة الإنجليزية، ومعظم اللغات العالمية، حيث أنها تتعرف تلقائيا، على لغة جهازك، لتصبح هي اللغة الأساسية، في اللعبة.تحميل لعبة ببجي للكمبيوتر برابط مباشر PUBG MOBILEتحميل لعبة ببجي للكمبيوترمتطلبات تنزيل لعبة PUBG للكمبيوتر برابط مباشرتتطلب انترنت مستقر، وسريع حتى تعمل، بدون تقطيع، أو لاج.يجب أن يحتوي، جهازك على، معالج Intel Core i5-4430، أو AMD FX-6300، والأحدث.معالج الرسوميات، يجب أن يكون، NVIDIA GeForce GTX 960 2GB، أو AMD Radeon R7 370 2GB، والأحدث.تتطلب 8 جيجا رام، من ذاكرة الوصول العشوائية، على الأقل.على الرغم من أن، حجم اللعبة خفيف، إلا أنها، تحتاج إلى، مساحة تخزينية فارغة، لا تقل عن، 30 جيجا بايت، وذلك لأن، هناك موارد داخل للعبة، سيتوجب عليك تنزيلها، للبدء في اللعبة.يجب أن يعمل، جهازك بنظام تشغيل، بمعمارية 64 بت، سواء كان، Windows 7، أو Windows 8.1، أو Windows 10.اقرأ أيضًا: تحميل لعبة المزرعة السعيدة للكمبيوتر من ميديا فايرطرق تنزيل لعبة PUBG MOBILE للكمبيوتريمكنك تنزيل لعبة ببجي موبايل على الكمبيوتر، بأكثر من طريقة، بما في ذلك، التنزيل برابط مباشر، أو التنزيل بواسطة أحد محاكيات الأندرويد، التي يتم تنزيلها، على أجهزة Windows، وفيما يلي، طرق تنزيل لعبة PUBG MOBILE للكمبيوتر.طريقة تحميل لعبة ببجي للكمبيوتر برابط مباشرهناك نسخة رسمية، من PUBG للكمبيوتر الشخصي، يمكن تنزيلها، من متجر Steam، بشكل مجاني، وبدون أي صعوبات، حيث سيتوجب عليك فقط، الضغط على الرابط، الموجود أسفل المقال، ثم البدء في، تحميل لعبة ببجي للكمبيوتر، من متجر ستيم، وخلال دقائق قليلة، ستتمكن من، تشغيل اللعبة، على جهازك، ولعبها بواسطة لوحة المفاتيح، والماوس، على شاشة كبيرة جدا، وذلك بنفس خصائص، ومميزات الإصدار المتوفر، للهواتف والأجهزة الذكية، التي تعمل بنظامي Android، وiOS.طريقة تنزيل لعبة PUBG للكمبيوتر بواسطة محاكي جيم لوبمحاكي GameLoop، يعتبر من، أهم وأشهر محاكيات الاندرويد، لتنزيل لعبة ببجي، وجميع ألعاب الهواتف الذكية، على الكمبيوتر، تم تطويره، ليسهل على المستخدمين، لعب PUBG MOBILE، بشكل مجاني تماما، حيث أن طريقة، تحميل اللعبة، من خلاله بسيطة جدا، وسأعرضها عليكم، خلال السطور القادمة.تحميل لعبة ببجي للكمبيوتر برابط مباشر PUBG MOBILEتحميل لعبة ببجي للكمبيوترأولا: حمل محاكي جيم لوب، على جهازك، الذي يعمل بنظام Windows، ثم ابدأ في تثبيته.ثانيا: بعد تثبيت المحاكي، والدخول إليه، سيتوجب عليك، إنشاء حساب مستخدم، باستخدام البريد الإلكتروني، الخاص بك.ثالثا: بمجر الإنتهاء، من إنشاء الحساب، وتسجيل الدخول، سيتم تحويلك إلى، الصفحة الرئيسية للمحاكي.رابعا: من الصفحة الرئيسية، ستجد أيقونة خاصة، بتحميل لعبة ببجي للكمبيوتر، عند الضغط عليها، سيبدأ تحميل اللعبة.خامسا: وإذا لم تجد، أيقونة اللعبة، في الصفحة الرئيسية، قم بالضغط على، زر البحث، الموجود في أعلى الزاوية اليسار، وابدأ في البحث عن، لعبة PUBG MOBILE، ثم اضغط على زر التنزيل.سادسا: وبعد تحميل لعبة ببجي للكمبيوتر، قم بتسجيل الدخول، لحسابك على اللعبة، واستكمل اللعب، كما لو أنك، تلعب من هاتفك، أو جهازك اللوحي.