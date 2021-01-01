يشرح خبير مصري ظاهرة اقتراب مذنّب "بان ستارز" من الأرض

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صورة الخبر: صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

شرح الدكتور ياسر عبد الهادي أستاذ الفلك بمعهد البحوث الفلكية المصري ظاهرة اقتراب مذنّب "بان ستارز" من كوكب الأرض، حيث من المتوقع حدوث ذلك الشهر الجاري.

وقال عبدالهادي لـ"القاهرة 24"، إن "مذنب بان ستارز" سيكون في أقرب نقطة من الأرض يوم 14 يوليو الجاري"، مشيرا إلى أن "القمر سيكون بدرا في السماء.. بدر ذي الحجة.. وهذا سيصعب من فرص مشاهدته".

وأشار إلى أن "المذنب شوهد لأول مرة عام 2017 عبر تلسكوب بان ستارز في هاواي، عندما كان بين مداري زحل وأورانوس".

وتابع: "المذنب يتحرك الآن نحو الجزء الداخلي من النظام الشمسي وسيكون في أقرب مسافة من الأرض في 14 يوليو 2022، وبعد عدة أشهر سيمر بالقرب من الشمس، وبالتحديد في 19 ديسمبر 2022".

المصدر: بوابه اخبار اليوم

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