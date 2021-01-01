تنسحب ريلمي من أوبو بشكل نهائي



ريلمي ريلمي

كشفت تقارير جديدة أن العلامة التجارية الصينية للهواتف الذكية ريلمي Realme، ستنسحب من أوبو Oppo بشكل نهائي، بعد أن كانت تابعة لها، حيث يعد أوبو المتجر الرسمي للعلامات التجارية ريلمي ووان بلس، بالإضافة إلى أوبو ذاتها.



بحسب ما ذكره موقع "فون آرينا" التقني، تخطط العلامة التجارية المعروفة ريلمي لفتح مركز تسوق مستقل لأجهزتها، مما يعني أن ريلمي تسعى لإنشاء علامة تجارية مستقلة بذاتها بعيدا عن أوبو، التي كان لها الفضل في تأسيسها في أغسطس 2018.



ريلمي تتخلى عن أوبو بشكل نهائي

قد يعجبك أيضا...

جدير بالذكر أنه لا يمكن العثور على هاتف واحد من ريلمي داخل أوبو في الوقت الحالي، بالإضافة إلى ذلك، تمت إزالة قسم العلامة التجارية لشركة ريلمي أيضًا من تطبيق أوبو، بينما لم تتأثر العلامة التجارية لوان بلس على الإطلاق.ويعرض الرابط التالي بقسم الهواتف الذكية لريلمي في أوبو ذلك الإشعار "تمت إزالة هذا المنتج من الرفوف، دعنا نتصفح المنتجات الأخرى".ومن المقرر إطلاق هاتف جديد من ريلمي في شهر يوليو الجاري، Realme GT2 Master Explorer Edition بمواصفات ممتازة، حيث يأتي بشاشة من نوع AMOLED ، قياس 6.7 بوصة، ودقة 2412 × 1080 بكسل، مع معدل تحديث 120 هرتز، كما يحتوي على بطارية عملاقة سعة 4880 مللي أمبير، وشحن سريع بقوة 100 وات.بالنسبة لإمكانيات الهاتف الجديد من ريلمي في التصوير Realme GT2 Master Explorer Edition ، يقدم الهاتف كاميرا خلفية ثلاثية الأساسية بدقة 50 ميجا بيكسل، بالإضافة إلى كاميرا أخرى بدقة 50 ميجا بيكسل، وكاميرا مساعدة بدقة 2 ميجا بيكسل، مع وجود كاميرا أمامية بدقة 16 ميجا بيكسل لالتقاط صور السيلفي ومقاطع الفيديو، ومن المتوقع أن يعمل الهاتف بمعالج قوي من إنتاج كوالكوم، نوع Snapdragon 8+ .