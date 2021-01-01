أبرزها زخة شهب دلتا الدلويات..أهم الظواهر والأحداث الفلكية في يوليو 2022..

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كشف الدكتور أشرف تادروس، رئيس قسم الفلك السابق بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والچيوفيزيقية، عن أهم الظواهر والأحداث الفلكية خلال شهر يوليو الحالي، ومن أبرزها ظهور زخة شهب دلتا الدلويات.



وقال تادرس: يرجى الوضع في الاعتبار أن جميع مشاهدات الظواهر والأحداث الفلكية تتطلب صفاء الجو وخلو السماء من السحب والغبار وبخار الماء.



ولخص «تادرس الأحداث الفلكية» خلال شهر في عدد من الظواهر هي:

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يستمر مثلث الصيف المكون من النجوم الثلاثة اللامعة : الطير (النسر الطائر) - فيجا (النسر الواقع) - دنيب (ذنب الدجاجة) في الظهور طوال شهر يوليو عند دخول الليل وحتى بزوغ الفجر.يستمر الكواكب الخمسة (عطارد والزهرة والمشترى والمريخ وزحل) في الظهور فجرا قبل شروق الشمس ، إلا أن عطارد سوف يترك المشهد بعد الاسبوع الاول من يوليو مع إستمرار الكواكب الأربعة في الظهور فجرا حتى نهاية الشهر .10 يوليو - القمر وأنتاريوسيقترن القمر مع النجم اللامع أنتاريوس (قلب العقرب - الأحمر اللون) الواقع في برج العقرب ، حيث نراهما متجاوران في السماء عند دخول الليل إلى أن يغربا في غضون الساعة 2:00 فجر اليوم التالي.13 يوليو - إكتمال القمر (بدر ذو الحجة)يبدو لنا القمر كما لو كان بدرا في الفترة من 12 إلى 14 يوليو حيث لا تستطيع العين المجردة تمييز استدارة قرص القمر بالكامل في هذه الفترة دون اجهزة ، اما ذروة البدر فستكون في 13 يوليو ، حيث يكتمل قرص القمر ويبلغ لمعانه 99.5 % .ويُعرف هذا البدر عند القبائل الأمريكية باسم قمر الرعد، وهو القمر العملاق الثاني من بين ثلاثة أقمار عملاقة لهذا العام ، حيث يكون القمر في منطقة الحضيض في مداره حول الارض ، وهي المنطقة القريبة من الارض ، لذلك يبدو حجمه أكبر قليلا بنحو 14% ويكون أكثر إشراقا من المعتاد بنحو 30%، ووقت اكتمال القمر هو أفضل وقت في الشهر لرصد التضاريس والفوهات البركانية والحفر النيزكية على سطح القمر باستخدام النظارات المعظمة والتلسكوبات الصغيرة .15 يوليو - اقتران القمر وزحليقترن القمر مع كوكب زحل في هذا اليوم ، حيث نراهما متجاوران في السماء عند شروقهما في غضون الساعة 9:00 مساءا ويظلا بالسماء حتى صباح اليوم التالي .19 يوليو - اقتران القمر والمشترييقترن القمر مع كوكب المشتري في هذا اليوم ، حيث نراهما متجاوران في السماء عند شروقهما في غضون الساعة 11:00 مساءا ويظلا بالسماء حتى صباح اليوم التالي .22-21 يوليو - اقتران القمر والمريخ وأورانوسيقترن القمر مع كوكب المريخ في هذين اليومين ، حيث نراهما متجاوران في السماء عند شروقهما في غضون الساعة 1:00 بعد منتصف الليل ، يكون القمر عن يمين المريخ يوم 21 ، ثم على يسار المريخ يوم 22 يوليو حيث يكون في هذا اليوم مقترنا أيضا بكوكب أورانوس ولكننا لا نستطيع رؤيته بالعين المجردة ، إذ يحتاج الأمر إلى تلسكوب صغير او نظارة معظمة ، ويظل المشهد مرئيا بالسماء حتى صباح اليوم التالي .23 يوليو - القمر والثريايقترن القمر مع الحشد النجمي الثريا (الاخوات السبعة أو بلايدس) الواقع في برج الثور ، حيث يترائى هذا المشهد في غضون الساعة 1:00 بعد منتصف الليل تقريبا ويظلا بالسماء الى ان يختفيا مع ذيادة ضوء الشفق الصباحي من جراء شروق الشمس.27-26 يوليو - اقتران القمر والزهرةيقترن القمر مع كوكب الزهرة (ألمع كواكب المجموعة الشمسية) في هذين اليومين ، حيث نراهما متجاوران في السماء عند شروقهما في غضون الساعة 3:45 فجرا ، حيث يكون القمر فوق الزهرة يوم 26 ، ثم يكون على يسار الزهرة يوم 27 ، ويظلا بالسماء الى ان يختفيا مع ذيادة ضوء الشفق الصباحي من جراء شروق الشمس .28 يوليو - القمر الجديد ( محاق شهر محرم)يشرق القمر مع الشمس ويغرب معها في ذلك اليوم حيث يكون وجهه المضيئ مواجها للشمس ووجه المظلم أو ظله مواجها للأرض ، لذلك لن يكون القمر مرئيا في السماء طوال الليل في ذلك اليوم .وتعتبر هذه الليلة هي أفضل الليالي الليلاء خلال الشهر والتي يفضلها الفلكيون كثيرا حيث يتم رصد الأجرام السماوية الخافتة مثل المجرات والحشود النجمية ونجوم الكوكبات البعيدة .29-28 يوليو - زخة شهب دلتا الدلوياتوهي زخة شهابية متوسطة الكثافة يصل عدد الشهب فيها إلى 20 شهاب في الساعة، تنتج هذه الشهب بسبب دخول بقايا حطام المذنبان (مارسدن وكراخت) الغلاف الجوي الأرضي في الفترة من 12 يوليو إلى 23 أغسطس وتبلغ ذروتها في ليلة 28 وفجر 29 يوليو .ستكون رؤية شهب دلتا الدلويات هذا العام جيدة جدا بسبب القمر الجديد الذي يعني سماء مظلمة تماما، أفضل الظروف لمشاهدة زخات الشهب يكون من مكان مظلم تماما بعيدا عن أضواء المدينة بعد منتصف الليل بشرط صفاء السماء وخلوها من الغبار والسحب .تظهر الشهب كما لو كانت آتية من كوكبة الدلو ، ولكن يمكن أن تظهر في أي مكان آخر في السماء29 يوليو - اقتران القمر وعطارديقترن القمر مع كوكب عطارد في ذلك اليوم ، حيث نراهما متجاوران في او السماء بعد غروب الشمس مباشرة الى ان يغربا كذلك في غضون الساعة 7:30 مساءا .