يحصل متصفح «فايرفوكس» على ميزات جديدة



فايرفوكس فايرفوكس

كشفت شركة موزيلا عن تحديث جديد لمتصفح فايرفوكس يحمل معه العديد من الميزات للمستخدمين.



وتبعا للشركة فإن إصدار Firefox 102 الجديد يحمل معه تصحيحات للعديد من الأخطاء البرمجية التي كانت تؤثر على تصفح المواقع، التي كان من الممكن أن تستغل لاختراق أجهزة وبيانات المستخدمين.



وأبرز شيء في الإصدار الجديد هو ظهور ميزة "Query Parameter Stripping" التي تزيل تلقائيا التصنيفات من عناوين- URL عند تصفح الإنترنت، الأمر الذي يمنع العديد من المواقع من الحصول على بيانات التصفح واستغلال تلك البيانات لتوجيه الإعلانات للمستخدمين.

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ولتمكين الميزة الجديدة يجب على المستخدم التوجه إلى قائمة إعدادات Firefox، والنقر على "Privacy and Security"، ومن ثم تغيير خيار "الحماية الموسعة" إلى خيار "الحماية الشديدة".ويشير بعض الخبراء إلى أن الميزة الجديدة قد تمنع المستخدم من الوصول إلى بعض المواقع التي تصنفها على أنها "خطرة" أحيانا، لذا يمكنه إيقاف تفعيل الميزة في أي وقت عند الحاجة.