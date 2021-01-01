يحصل متصفح «فايرفوكس» على ميزات جديدة

آخر الأخبارأخبار الكمبيوتر والإنترنت › يحصل متصفح «فايرفوكس» على ميزات جديدة

صورة الخبر: فايرفوكس
فايرفوكس

كشفت شركة موزيلا عن تحديث جديد لمتصفح فايرفوكس يحمل معه العديد من الميزات للمستخدمين.

وتبعا للشركة فإن إصدار Firefox 102 الجديد يحمل معه تصحيحات للعديد من الأخطاء البرمجية التي كانت تؤثر على تصفح المواقع، التي كان من الممكن أن تستغل لاختراق أجهزة وبيانات المستخدمين.

وأبرز شيء في الإصدار الجديد هو ظهور ميزة "Query Parameter Stripping" التي تزيل تلقائيا التصنيفات من عناوين- URL عند تصفح الإنترنت، الأمر الذي يمنع العديد من المواقع من الحصول على بيانات التصفح واستغلال تلك البيانات لتوجيه الإعلانات للمستخدمين.

ولتمكين الميزة الجديدة يجب على المستخدم التوجه إلى قائمة إعدادات Firefox، والنقر على "Privacy and Security"، ومن ثم تغيير خيار "الحماية الموسعة" إلى خيار "الحماية الشديدة".

ويشير بعض الخبراء إلى أن الميزة الجديدة قد تمنع المستخدم من الوصول إلى بعض المواقع التي تصنفها على أنها "خطرة" أحيانا، لذا يمكنه إيقاف تفعيل الميزة في أي وقت عند الحاجة.

المصدر: السلطة

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على يحصل متصفح «فايرفوكس» على ميزات جديدة

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
9068

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager