تختبر ميتا مجموعة الدردشة والمكالمات الصوتية في مجموعات فيس بوك

تختبر ميتا ميزتين جديدتين لمجموعات فيس بوك مع الدردشة الجماعية والمكالمات الصوتية ، وفقًا لتقرير صادر عن How To Geek، حيث تختبر شركة الوسائط الاجتماعية شريطًا جانبيًا جديدًا على الجانب الأيسر من تطبيقات الهواتف الذكية ، على غرار تخطيط Discord و Slack والتطبيقات الأخرى التي تسمح بالرسائل الجماعية.
وإلى جانب الشريط الجانبي الجديد ، يمكنك أيضًا "تثبيت" المجموعات في أعلى القائمة ، وهي ميزة قد يكون مستخدمو WhatsApp على دراية بها أيضًا، وفي المجموعات ، يمكنك الآن إنشاء قنوات دردشة وقنوات صوتية بالإضافة إلى التغذية العادية.
ويمكن لأعضاء المجموعة الانضمام إلى القنوات الصوتية ومغادرتها في أي وقت ، على غرار Discord و Telegram، ويمكن الوصول إلى الدردشات النصية في كل من مجموعات Facebook و Facebook Messenger.
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