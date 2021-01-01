بالفيديو: كيفية تغيير بطارية سيارة نيو 2022 الكهربائية الصينية



نيو 2022 الكهربائية نيو 2022 الكهربائية

ضمن مجموعة من المراجعات وتجارب القيادة لعدد من السيارات الجديدة الحالية بالأسواق والتي نشرها موقع Driving Electric الإنجليزي، ظهر فيديو يستعرض موديل 2022 من سيارة نيو الكهربائية الصينية، حيث أراد الموقع تقديم نبذة عن طريقة تغيير البطارية للمحرك الكهربائي بهذه السيارة والتأكيد على سهولة هذه العملية وسرعتها مقارنة بالسيارات الكهربائية الأخرى.



جدير بالذكر أن هذا الموقع الإنجليزي اعتاد تقديم مراجعات جيدة للسيارات الكهربائية والهجينة من وجهة نظر السائق الذي سيستخدم هذه السيارات بشكل يومي لعدة ساعات، لذلك يركز الفيديو على أجزاء مختلفة من السيارة قد لا تظهر أو تبدو واضحة للبعض من مجرد مشاهدة صور أو فيديوهات للسيارة التي يسعى لشرائها.



ويمكنك مشاهدة الفيديو التالي لمعرفة كل التفاصيل عن هذا الموديل من سيارة نيو الكهربائية وأهم مميزاته، كما ننصح بتفعيل خاصية الترجمة التلقائية للعربية بموقع يوتيوب، وذلك باتباع الخطوات التالية:

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- الضغط على الزر الذي يحمل كلمة CC في الجزء السفلي الأيمن من أزرار التحكم في الفيديو.- الضغط على الزر الذي يحمل علامة ترس المجاور للزر السابق.- الضغط على اختيار Subtitles/CC بالقائمة التي تظهر أمامك.- الضغط على اختيار Auto-Translate بالقائمة.- الضغط على اختيار Arabic بالقائمة.شاهد الفيديو: