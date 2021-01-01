زياده فى أسعار سيارات "إم جي" للمرة الخامسة.. وحصيلة الزيادات حتى 138 ألف جنيه!



إم جي إم جي

أعلنت شركة المنصور للسيارات عن رفع أسعار سيارات "إم جي MG" للمرة الخامسة منذ ارتفاع الدولار، حيث كانت الزيادة الأولى لها في الحادي والثلاثين من شهر مارس، والزيادة الثانية في الرابع عشر من شهر أبريل، والزيادة الثالثة في اليوم العاشر من مايو، والزيادة الرابعة في الخامس من شهر يونيو الماضي.. وجاءت زيادات شهر يوليو بقيمة 10 آلاف جنيه على غالبية الموديلات باستثناء HS و RX5 التي حصلت كل منهما على زيادة بقيمة 20 ألف جنيه.



إم جي 5

بخصوص السيدان إم جي 5 فقد ارتفعت أسعارها خلال يوليو الجاري بقيمة 10 آلاف جنيه على جميع الفئات، وكانت زيادات شهر يونيو الماضي بقيمة 5 آلاف جنيه، بينما الزيادتين السابقتين بقيمة 15 ألف جنيه، وقبلهم كانت الزيادة الأولى قيمتها 28 ألف جنيه.. وهذا يجعل حصيلة الزيادات على السيارة حوالي 73 ألف جنيه منذ بداية ارتفاع الدولار.

?? سعر الفئة الأولى 320,000 جنيه

?? سعر الفئة الثانية 340,000 جنيه

?? سعر الفئة الثالثة 360,000 جنيه



تعتمد MG 5 في فئاتها الثلاثة على محرك رباعي الاسطوانات سعته 1.5 لترًا، قادر على توليد قوة 120 حصان، وأقصى عزم للدوران 120 نيوتن متر. ويتصل هذا المحرك بناقل حركة أوتوماتيك CVT. كما يبلغ متوسط استهلاك الوقود 5.5 لتر لكل 100 كم.

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إم جي 6حصلت "إم جي 6" في خامس قائمة أسعار على زيادة سعرية بقيمة 10 آلاف جنيه، وهي نفس قيمة الزيادات السعرية الرابعة، بعد أن كانت الزيادة الثالثة بقيمة 20 ألف جنيه، والثانية قيمتها 25 ألف جنيه، والزيادة الأولى ما بين 35 و 40 ألف جنيه.?? سعر الفئة الأولى 435,000 جنيه?? سعر الفئة الثانية 455,000 جنيه?? سعر الفئة الثانية (فرش أحمر) 460,000 جنيهتعتمد إم جي 6 على محرك رباعي الاسطوانات تيربو سعته 1.5 لترًا قادر على توليد قوة 169 حصان، وأقصى عزم دوران 250 نيوتن/متر. ويتصل هذا المحرك بناقل حركة أوتوماتيك 7 سرعات، بحيث تتسارع من ثباتها إلى سرعة 100 كم/س خلال 9.8 ثواني.. فيما يقدر متوسط استهلاك الوقود بنحو 5.8 لتر لكل 100 كم.إم جي ZSبنفس قيمة الزيادة السعرية على إم جي 5 و 6 ، ارتفعت ZS بنفس الزيادة على جميع فئاتها، بعد أن كانت زيادات يونيو بقيمة 15 ألف جنيه، وقبلها زيادتين كل منهما بقيمة 20 ألف جنيه ، بينما تراوحت قيمة الزيادة السعرية الأولى ما بين 29 إلى 35 ألف جنيه.. وبخصوص آخر أسعار للسيارة فهي كما يلي:?? سعر الفئة الأولى 380,000 جنيه?? سعر الفئة الثانية 395,000 جنيه?? سعر الفئة الثالثة 410,000 جنيهتأتي جميع فئات ZS بمحرك واحد سعته 1.5 لترًا تنطلق منه قوة حصانية قدرها 119 حصان وحد أقصى لعزم الدوران 150 نيوتن/متر. ويتصل هذا المحرك بناقل حركة أوتوماتيك ذي 4 سرعات.إم جي HSارتفع سعر HS اليوم بقيمة 20 ألف جنيه على الفئات الثلاثة، وهي نفس قيمة زيادات شهر يونيو، وكذلك تطابقت الزيادات الثالثة والثانية بقيمة 25 ألف جنيه، بينما كانت الزيادة الأولى قدرها 48 ألف جنيه.. وبذلك تكون حصيلة الزيادات 138 ألف جنيه.?? سعر الفئة الأولى (فرش أسود) 570,000 جنيه?? سعر الفئة الثانية (فرش بني) 575,000 جنيه?? سعر الفئة الثالثة 580,000 جنيهتعتمد السيارة HS على محرك رباعي الاسطوانات سعته 1.5 لترًا يتصل بشاحن تيربو بحيث يمكنه توليد قوة 169 حصان وأقصى عزم دوران 250 نيوتن متر. وتعمل السيارة بنظام الجر الأمامي حيث تنتقل قوة المحرك إلى العجلات الأمامية عن طريق ناقل حركة أوتوماتيك 7 سرعات TST، بحيث تستطيع السيارة الانطلاق من ثباتها إلى سرعة 100 كم/س خلال 9.9 ثواني، فيما تصل سرعتها القصوى إلى 190 كم/س.إم جي RX5وأخيرًا حصلت السيارة RX5 على زيادة 20 ألف جنيه، بينما كانت زيادات يونيو بقيمة 15 ألف جنيه، وقبلهم زيادات أبريل ومايو بقيمة 25 ألف جنيه، وشهر مارس 43 ألف جنيه، أي أن الحصيلة تصل إلى 128 ألف جنيه منذ رفع سعر الدولار.. لتصبح أحدث أسعارها كالتالي:?? سعر الفئة الأولى 500,000 جنيه?? سعر الفئة الثانية 530,000 جنيهتعتمد RX5 في جميع فئاتها على محرك تيربو سعته 1,5 لترًا قادر على توليد قوة 169 حصانًا وحد أقصى لعزم الدوران 250 نيوتن/متر. ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيك ذي 7 سرعات، حيث تصل السرعة القصوى للسيارة إلى 190 كم/س.