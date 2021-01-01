غبور ترفع أسعار سيارات شيري المطروحة محلياً..مع بداية يونيو..

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شيري

كشفت مجموعة جي تي غبور أوتو، الوكيل الحصري للعلامة التجارية شيري في مصر، عن زيادة قائمة أسعار سيارات شيري موديل 2022 و 2023، بقيم تتراوح بين 5 ألاف جنيه إلى 25 ألف جنيه على طرازتها المتاحة في الأسواق المحلية.

أسعار شيري تيجو 8 برو موديل 2022
ارتفعت أسعار شيري تيجو 8 برو موديل 2022، بقيمة 25 ألف جنيه، لتسجل الفئة الأولى بنحو 550 ألف جنيه، بدلا من 525 ألف جنيه، وسعرت الفئة الثانية بنحو 600 ألف جنيه، مقارنة بـ 575 ألف جنيه، وبلغت أسعار الفئة الثانية بنحو 630 ألف جنيه، بدلا من 605 آلاف جنيه.

أسعار شيري تيجو 8 موديل 2022
وقفزت أسعار شيري تيجو 8 موديل 2022، بقيمة 15 ألف جنيه، لتصبح أسعار الفئة الأولى بنحو 500 ألف جنيه، بدلا من 485 ألف جنيه، وقدرت أسعار الفئة الثانية بنحو 540 ألف جنيه، مقارنة بـ 540 ألف جنيه، بدلا من 525 ألف جنيه.

أسعار شيري أريزو 5 موديل 2023

أما سيارات شيري أريزو 5 موديل 2023، فصعدت بنحو 5 آلاف جنيه، لتكون الفئة الأولى بقيمة 240 ألف جنيه، وجاءت أسعار الفئة الثانية بنحو 265 ألف جنيه، مقارنة بـ 260 ألف جنيه، وقدرت أسعار الفئة الثالثة بنحو 280 ألف جنيه بدلا من 275 جنيه.

أسعار شيري تيجو 7 موديل 2023
أسعار شيري تيجو 7 - سعر شيري تيجو 7 - أسعار السيارات
سجلت أسعار شيري تيجو 7 موديل 2023، للفئة الأولى بنحو 380 ألف جنيه، مقارنة بـ 375 ألف جنيه، بفارق 5 ألاف جنيه، فيما جاءت أسعار الفئة الثانية بقيمة 415 ألف جنيه، مقارنة بـ 410 ألف جنيه.
اسعار شيري تيجو 7 برو موديل 2022
بلغت أسعار شيري تيجو 7 برو موديل 2022، للفئة الأولى بنحو 485 ألف جنيه، بدلا من 470 ألف جنيه، بفارق 15 ألف جنيه، والفئة الثانية بنحو 520 ألف جنيه، مقارنة بـ 505 آلاف جنيه.

أسعار شيري تيجو 3 موديل 2023
سجلت أسعار سيارات شيري تيجو 3 موديل 2023، للفئة المتوفرة بنحو 325 ألف جنيه، بدلا من 320 ألف جنيه، بزيادة تقدر ب 5 آلاف جنيه.

المصدر: Egypt automotive

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