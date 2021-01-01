غبور ترفع أسعار سيارات شيري المطروحة محلياً..مع بداية يونيو..

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كشفت مجموعة جي تي غبور أوتو، الوكيل الحصري للعلامة التجارية شيري في مصر، عن زيادة قائمة أسعار سيارات شيري موديل 2022 و 2023، بقيم تتراوح بين 5 ألاف جنيه إلى 25 ألف جنيه على طرازتها المتاحة في الأسواق المحلية.



أسعار شيري تيجو 8 برو موديل 2022

ارتفعت أسعار شيري تيجو 8 برو موديل 2022، بقيمة 25 ألف جنيه، لتسجل الفئة الأولى بنحو 550 ألف جنيه، بدلا من 525 ألف جنيه، وسعرت الفئة الثانية بنحو 600 ألف جنيه، مقارنة بـ 575 ألف جنيه، وبلغت أسعار الفئة الثانية بنحو 630 ألف جنيه، بدلا من 605 آلاف جنيه.



أسعار شيري تيجو 8 موديل 2022

وقفزت أسعار شيري تيجو 8 موديل 2022، بقيمة 15 ألف جنيه، لتصبح أسعار الفئة الأولى بنحو 500 ألف جنيه، بدلا من 485 ألف جنيه، وقدرت أسعار الفئة الثانية بنحو 540 ألف جنيه، مقارنة بـ 540 ألف جنيه، بدلا من 525 ألف جنيه.

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