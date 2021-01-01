شاهد.. اللمحة الأولى لسيارة هيونداي أيونيك 6 الكهربائية



هيونداي أيونيك 6 الكهربائية هيونداي أيونيك 6 الكهربائية

بعد أكثر من أسبوعين من التشويق المستمر، والتسريبات حول التصميمات والإمكانيات الخاصة بسيارتها؛ كشفت شركة السيارات الكورية عن أحدث طرازاتها الكهربائية هيونداي أيونيك 6 والتي جاءت بتصميم يختلف كلياً عن سابقتها أيونيك 5.



فبعد الطراز الكروس أوفر السابق؛ تأتي السيارة الجديدة من فئة السيدان بجسم ذي خطوط انسيابية جانبية تنتهي بجناح خلفي رياضي، ومصابيح بيكسل مميزة بطول الخلفية، وتظهر علوية السيارة بسقف مائل يتصل بزجاج أمامي.



تصميم هيونداي أيونيك 6

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وعلى الرغم من أن الشركة الكورية لم تفصح عن الكثير من المواصفات الخاصة بسيارتها الكهربائية الجديدة؛ حيث بثت عبر قناتها على موقع يوتيوب فيديو يبرز القليل من اللمحات السيارة، إلا أن التصميم يبدو أكثر طولاً من تصميم الكروس أوفر السابق وهو ما يعني مساحة أكثر سعة للمقصورة الداخلية، كما يظهر بالفيديو زوج من المرايا الرقمية.بينما أوضحت اللقطات حصول المقصورة على شاشتين قياس 12 بوصة للمعلومات والترفيه، إلى جانب تميز الأسباب بمساحات تخزين إضافية، وكونسول وسطي يحمل أزرار التحكم، ويزداد معدل الرفاهية بالإضاءة الداخلية التي تحمل 64 لونا منها 6 اختيارات ثنائية لمزيد من الرفاهية.مدى سير أكبرأما عن المواصفات الفنية؛ فسبق للشركة أن أعلنت خلال معرض بوسان الدولي للسيارات، والذي أقيم في كوريا الجنوبية منتصف يونيو المنصرم، عن أن أيونيك 6 ستأتي على منصة E-GMP EV من هيونداي وهي نفسها التي تدعم Ioniq 5، وهو ما جعل موقع carscoop يتوقع في تقريره المنشور أمس أن تعتمد السيارة على محرك كهربائي بقوة 228 حصان وعزم 350 نيوتن متر ودفع خلفي، مع نسخة أخرى مزودة بمحركين كهربائيين بقوة 324 حصان وعزم 605 نيوتن /متر، مع مدى سير قد يصل إلى 500 كم للشحنة الواحدة، وستكشف هيونداي المزيد من مواصفات السيارة خلال الأشهر القادمة.ووفقاً لمدونة السيارات الكورية؛ فسيبدأ إنتاج Ioniq 6 في يوليو وهو ما يعني أن السيارة يمكن طرحها للبيع بحلول نهاية هذا العام أو أوائل العام القادم.