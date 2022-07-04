أسعار الذهب فى مصر اليوم الاثنين 4-7-2022



أسعار الذهب أسعار الذهب

استقرت أسعار الذهب في مصر خلال مستهل تعاملات اليوم الاثنين 4 يونيو 2022 على على مستوى الأعيرة الذهبية المختلفة وفقا لموقع gold price today.



أسعار الذهب..وسجل أعلى سعر ل جرام الذهب عيار 24 الأعلي قيمة وفئة بين أعيرة الذهب اليوم الاثنين 1131جنيها



وبلغ سعر جرام الذهب عيار 22 خلال تعاملات اليوم الاثنين نحو 1037جنيها.

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وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأشهر تداولا بين أعيرة الذهب اليوم الاثنين نحو 990 جنيهابينما وصل جرام الذهب عيار 18 الوسطي بين أعيرة الذهب اليوم الاثنين نحو 849جنيها.بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم الاثنين نحو 660جنيها.بلغ سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم الاثنين نحو 566 جنيها.مشغولات ذهبيةووصل سعر الجنيه الذهب اليوم الاثنين نحو 7920جنيها.بلغ سعر كيلو الذهب اليوم الاثنين نحو 1.131 مليون جنيهأسعار الذهب عالمياوسجل سعر الذهب عالميا نحو 1814دولار للأوقيةأسعار المصنعية والدمغةوتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.وتعد أسعار الذهب اليوم فى مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد الكثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء فى مصر أو العالم.استراليا تحظر استيراد الذهب الروسيحظرت استراليا استيراد الذهب من منشأ روسي باستثناء الذهب الذي كان موجودًا خارج روسيا قبل يوم فرض العقوبات، ليستهدف أكبر الصادرات غير المتعلقة بالطاقة في روسيا.والذهب من الأصول الحيوية للبنك المركزي الروسي، الذي يواجه قيودًا على الوصول إلى بعض أصوله الموجودة في الخارج بسبب العقوبات الغربية.وتنتج روسيا نحو 10% من الذهب المستخرج من المناجم على مستوى العالم سنويًا.