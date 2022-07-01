بختام تعاملات الأحد البورصة المصرية تخسر 13.5 مليار جنيه

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صورة الخبر: البورصة المصرية
البورصة المصرية

تراجعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعى، في ختام تعاملات جلسة اليوم الأحد 3 يوليو 2022، وخسر رأس المال السوقي نحو 13.481 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 608.479 مليار جنيه.

انخفض مؤشر «إيجي إكس 30» بنحو 2.35% ليغلق عند مستوى 9008 نقطة، وتراجع «إيجي إكس 30 محدد الأوزان» بنحو 1.81% ليصل إلى مستوى 1620 نقطة، ونزل «إيجي إكس 30 للعائد الكلي» بنحو 2.38% ليغلق عند مستوى 11043 نقطة، كما هبط «إيجي إكس 50» بنحو 2.47% ليغلق عند مستوى 3638 نقطة.

وتراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70 متساوي الأوزان» بنحو 1.27% ليغلق عند مستوى 1699 نقطة، كما نزل مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان» بنحو 1.56% ليغلق عند مستوى 2507 نقطة.

المصدر: جريده المصدر

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