وصفات للعناية بالبشرة بمكونات متوفرة في مطبخك



العناية بالبشرة العناية بالبشرة

الكثير من النساء تحب أن تهتم بالبشرة للحصول على بشرة نضرة وناعمة ومتوهجة، ويجب العناية بالبشرة وليس شرطا أن يكون الاهتمام بالبشرة غالى الثمن ولكن قد يتم عمل مكونات منزلية بسيطة للحصول على بشرة متوازنة، وبعض النساء تعمل فلا تجد لها الكثير من الوقت للاهتمام بالبشرة، مما يجعل الموضوع مقلق، ولهذا يوجد بعض الوصفات الطبيعية والماسكات التي يمكن عملها بسهولة ولا تحتاج وقت كثير، وفقاً لموقع"moms":



قناع الشوفان

معروف عن دقيق الشوفان أنه مهدئ للبشرة وأنه يمتص الزيت من الجلد ويساعد على إزالة حب الشباب، ويمكن صنع قناع بسيط من دقيق الشوفان من خلال وضع ملعقتين منه وملعقة صغيرة من صودا الخبز، وإضافة الماء ببطىء لعمل عجينة وتوضع على البشرة لمدة 20 دقيقة ثم يشطف.



قناع العسل

إنه سهل جدا فالعسل لا تنتهى صلاحيته أبداً، وهو مفيد للبشرة ومرطب ويحبس الرطوبة ويمكن وضع العسل على البشرة وعمل طبقة رقيقة منه وتركه حتى يبدأ بالتنقيط ثم يشطف.

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قناع الأفوكادوذلك القناع مرطب للغاية للبشرة، ومثالي للبشرة الجافة، ويمكن استخدامه عن طريق هرس حبة الأفوكادو مع 3/1 كوب زبادي عادى، وملعقتين من العسل، وملعقة من عصير الليمون ومزج الخليط ووضعه لمدة 20 دقيقة ثم يشطف بعد ذلك.سكر بنى وزيت الزيتونإن السكر مقشر وزيت الزيتون هو زيت مرطب وملئ بمضادات الأكسدة وهذا الماسك مقشر جيد وخشونة السكر البنى تزيل الجلد الميت، وزيت الزيتون غنى بالدهون المفيدة للبشرة، مما يساعد على الترطيب بخلط ملعقة كبيرة من السكر البنى وملعقة صغيرة نت زيت الزيتون وعمل معجون ووضعه على الوجه وتركه لمدة 20 دقيقة ثم يشطف بالماء.قناع الموزيجعل الموز الوجه متألق ويضئ البشرة والموز غنى بفيتامينات كثيرة مثل أ ، ب ، هـ ، ويمكن عمل القناع منه عن طريق هرس موزة ناضجة مع ملعقة كبيرة من العسل وبضع قطرات من عصير الليمون ويوضع على البشرة ثم يشطف الماء.قناع الخيارمعروف أن الخيار ملئ بالماء وهو يعيد الرطوبة للبشرة ويحتوى على مضادات الأكسدة وحمض الفوليك، عن طريق هرس الخيار ثم وضعه على البشرة، ويمكن إضافة ملعقة كبيرة من الصبار أو العسل ودقيق الشوفان لعمل مجموعة متنوعة من الأقنعة.