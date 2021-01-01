اعرفى أهم الرفايع فى جهازك لو فرحك بالعيد..جهاز العروسة..

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صورة الخبر: جهاز العروسة
جهاز العروسة

الرفايع هي جزء من الأدوات المنزلية التي يمكن استبدالها بأدوات أخرى متوفرة في المنزل، وتحتاج هذه المجموعة إلى مبلغ كبير من المال، لكنها تعتبر من الضروريات التي يجب أن تكون في بيت كل عروس تجهز بيتها في هذه الفترة، لذا يستعرض اليوم السابع بعض رفايع المطبخ المفيدة التي يجب شرائها مهما كان سعرها وفقاً لموقع "insider" كما يلي:

مبشرة جبنة وليمون
هي واحدة من الادوات التي تستخدم في العديد من الاستخدامات كبشر الجبن على المكرونة والليمون في التتبيلات وجوزة الطيب وهي اداة لا يمكن الاستغناء عنها أو استبدالها.

مبرد السكاكين
مبرد السكاكين متعدد الفتحات يستخدم هذا المبرد في سن السكاكين لتكون سهلة الاستخدام عند تقطيع الخضروات أو اللحوم.

شاشة القلي
يتسبب قلي الخضروات أو اللحوم والاسماك في اتساخ الموقد وما حوله، فشاشة القلي تستخدم لتغطية المقلاة دون أن تحجب الهواء أو حتى تتسبب في التعرق ونزول قطرات الماء في الزيت.

مصفاة جانبية
هي أفضل وسيلة يمكن استخدامها مصفاة وعاء لسكب السائل مع أي وعاء والاحتفاظ بالطعام فيه، مثل الفاكهة والخضروات والمكرونة والبيض المسلوق.

مقلاة من الزهر
مقلاة من الحديد الزهر غير قابلة للالتصاق فهي أفضل اختيار مناسب لنضج جميع المأكولات بدون ان تلتصق أو تفقد فوائدها.

هراسة الثوم
ليست هناك حاجة لاستخدام الجانب المسطح من السكين لهرس فصوص الثوم، فتقوم هراسة الثوم بهذه المهمة نيابة عنك، إنه الاختيار الأفضل بشكل عام في دليل شراء مكبس الثوم، وذلك بفضل تصميمه سهل التحميل وقدرته على سحق فصوص متعددة في وقت واحد.

المصدر: اليوم السابع

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