اعرفى أهم الرفايع فى جهازك لو فرحك بالعيد..جهاز العروسة..

الرفايع هي جزء من الأدوات المنزلية التي يمكن استبدالها بأدوات أخرى متوفرة في المنزل، وتحتاج هذه المجموعة إلى مبلغ كبير من المال، لكنها تعتبر من الضروريات التي يجب أن تكون في بيت كل عروس تجهز بيتها في هذه الفترة، لذا يستعرض اليوم السابع بعض رفايع المطبخ المفيدة التي يجب شرائها مهما كان سعرها وفقاً لموقع "insider" كما يلي:
مبشرة جبنة وليمون
هي واحدة من الادوات التي تستخدم في العديد من الاستخدامات كبشر الجبن على المكرونة والليمون في التتبيلات وجوزة الطيب وهي اداة لا يمكن الاستغناء عنها أو استبدالها.
مبرد السكاكين
مبرد السكاكين متعدد الفتحات يستخدم هذا المبرد في سن السكاكين لتكون سهلة الاستخدام عند تقطيع الخضروات أو اللحوم.
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