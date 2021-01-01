"دورى عليها وتخلصي منها"..5 صفات سلبية تدمر العلاقات الزوجية..



العلاقات الزوجية العلاقات الزوجية

تبني العلاقات بين البشر علي الكثير من القواعد المثلى التي تنظم علاقات الأفراد وتزيد من تقبلهم لبعضهم البعض فلو تحدثنا عن علاقات عاطفية أو علاقات زوجية فتظهر لدينا الكثير من العادات السلبية التي يمكننا أن نقول عليها مدمرات العلاقة العاطفية أو الزوجية التي تعصف بكل القواعد الراقية لذا يستعرض "اليوم السابع" مع هالة العزب خبيرة العلاقات الإنسانية بعض العادات السلبية التي تدمر العلاقات التي يجب الحذر منها:



البخل وعدم الإيثار

يتنافى الحب مع عدم الإيثار والبخل ويعتبر من المدمرات الخطيرة لأي علاقة سواء انسانية أو اجتماعيه لأن البخيل يبخل على الطرف الآخر بالمال والحب وحتى الابتسامة وعدم الإيثار يرجع نفسياً لأنه لا يعرف معني العطاء .



الشك

يعتبر الشك من أكثر مدمرات العلاقة حيث أن الشك مرض يسرى في جسد أي علاقة فيدمرها وقد يقود إلى إيذاء نفسي أو جسدي، ولحل هذا الأمر يفضل أن يكون هناك تقرب وتواصل مع أحد المرشدين الاسريين واستعاده ترتيب الحياة الخاصة بين الطرفين وعدم وضع النفس في موضع يزيد الشك عند الطرف الاخر.

قد يعجبك أيضا...

تدخل الآخرين في العلاقةيعتبر التدخل في الحياة الزوجية أو العلاقة العاطفية من قبل الأسرة أو الأصدقاء من أكثر الأمور التي تدمر العلاقات وتفسد الحياة على الطرفين حيث أن كل شخص يعطي نصيحته بناء عن تجربته الشخصية لا عن قواعد الأصول والواجب وتعاليم الأديان السماوية فقد تدمر النصيحة غير الجيدة حياة وعلاقات فالمفترض ألا يسمح أحد بالتدخل في الحياة الخاصة وعدم الشكوى للأصدقاء أيضاً لابد من المحافظة على أسرار الشريك ودراسة أي نصيحة قبل العمل بها.المماطلة في حل المشكلاتقد يمتلئ الصندوق الأسود بمشكلات الطرفين دون دراية منهما وفجأة يصبح الطرفين عدوين فيقتل الحب ويحدث الخرس الزوجي والطلاق العاطفي ويصبح شريكين في مسكن فقط وكل هذه المشكلات تحدث بسبب عدم حل المشكلات الزوجية أولاً بأول فالحوار أمر هام جدا بين الطرفين فهو يصفي الضغائن ويعطى إحساس الطرفين بالاهتمام ودائما يكون التراضي والتصالح بين الطرفين بعد الحوار أمر يهدئ النفس ويزيل الغضب.العصبية والغضب مصنع المشاكلدائما ما تؤدي العصبية الي نقص مساحة التفاهم بين الطرفين فتجدهم يفضلون الابتعاد وعدم الحوار بسبب عصبية أحد الطرفين وبالتالي يبدأ الكذب وعدم المصارحة واخفاء أمور يومية عادية خوف من العصبية والغضب الشديد أيضا الغضب يجعل الشريك يتحدث بألفاظ غير مقبولة ودائما ردود الفعل غير مرضيه للشريك الغاضب فتدمر الحياة لمجرد عاده سلبية غير راقية فعلي الشريك تعلم أدب الاستماع مع النقاش الهادئ والتغافل الراقي.