جيل جديد من تكييف الهواء القابل للارتداء.. وداعا للطقس الحار..

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طورت شركة سوني تقنية تكييف بالهواء قابلة للارتداء عبارة عن جهاز اسمه Reon Pocket، أنتجت منه الجيل الثالث هذا العام، وهو عبارة عن وحدة صغيرة مصممة للاراتداء وعند الضغط عليها في منتصف كتفيك وتوصيل هواء بارد أسفل عمودك الفقري.



صُنع أول Reon Pocket من حملة تمويل جماعي ناجحة في يوليو من عام 2019، حيث تم تحقيق المبلغ المستهدف البالغ 485000 دولار أمريكي في أسبوع واحد، وبفضل هذا النجاح، طرحت سوني بعد ذلك هذا الجهاز للبيع بالتجزئة في العام التالي ووزعت منه 10000 وحدة في يومين فقط، بحسب موقع «soranews24».



تطوير Reon Pocket من سوني

على الرغم من الشعبية الهائلة في هذه الإصدارات المحدودة، إلا أن بيانات سوني حول هذا المنتج قليلة حتى الآن، هناك عدد كبير من مقاطع الفيديو التي تعرض مستخدمي يوتيوب يحاولون تجربة Reon Pockets، ولكن لا توجد مقاطع فيديو ترويجية فعلية من سوني نفسها.

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منذ عام 2019، عملت سوني باستمرار على إجراء تحسينات أدت حتى الآن إلى ابتكار Reon Pocket 3 الذي يأتي بكفاءة تبريد عالية أفضل بنسبة 50 % من الطراز السابق، وطرحته في أبريل الماضي، وتضاعف الطلب عليه حاليا.التقطت Sony أيضًا بعض الحيل من الهواتف الذكية وطبقتها على هذه الأجهزة أيضًا، إذ تم تجهيز Reon Pocket 3 بأجهزة استشعار للحركة لاكتشاف حركة مرتديها وتوفير التبريد المناسب للمكان المناسب، وبالنسبة لأولئك الذين يفضلون التحكم في طاقة التبريد الخاصة بهم يدويًا، يمكن القيام بذلك عبر تطبيق هاتف ذكي مخصص.سعر ومواصفات جهاز تكييف سوني القابل للارتداءيملك الجهاز بطارية مدمجة يتم شحنها بالكامل في حوالي 100 دقيقة عبر USB-C وتستمر من ثماني إلى 61 ساعة في وضع التبريد أو من 27 إلى 54 ساعة في وضع التسخين حسب الكثافة، فهذه الأشياء الصغيرة يمكن أن تعمل أيضًا كسخانات يمكن ارتداؤها في الشتاء، وفي كلتا الحالتين، يمكن ارتداؤها باستخدام حزام حول الرقبة مصمم خصيصًا.والمثير للدهشة بالنسبة إلى أحد منتجات Sony، أنها ليست باهظة الثمن أيضًا، حيث تباع بالتجزئة بحوالي 109 دولارات أمريكية، وعند مثل هذا السعر خلال موجة حر غير مسبوقة محتملة في اليابان، فلا عجب أن قال مندوب سوني إن المبيعات كانت «أكثر مما كان متوقعًا».