65 عاما بين السماء والأرض.."بيت ناش" مضيفة الطيران الأطول خدمة بالعالم..

تمكنت الأمريكية بيت ناش، من حصد لقب مضيفة الطيران الأطول عملا، فهى مضيفة الطيران الأطول خدمة فى العالم، والتى تبلغ من العمر 86 عامًا، وعملت كموظفة فى شركة طيران لمدة 65 عامًا.
ومنذ 6 عقود ونصف، حصلت بيت ناش، من ماناساس بولاية فيرجينيا، على وظيفة كمضيفة طيران تابعة لشركة Eastern Airlines ، وكانت تدفع عربات المشروبات وتعطى تعليمات السلامة منذ ذلك الحين، وفقا لصحيفة ديلى ميل البريطانية.
وقالت بيت التى دخلت موسوعة جينيس للأرقام القياسية لمسيرتها الطويلة التى حطمت الأرقام القياسية، إنها قامت بأول رحلة لها فى سن المراهقة وسرعان ما وقعت فى حب ما وصفته بأن "المظهر الأنيق والأخلاق الكريمة لأعضاء الطاقم".
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