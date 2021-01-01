65 عاما بين السماء والأرض.."بيت ناش" مضيفة الطيران الأطول خدمة بالعالم..



بيت ناش بيت ناش

تمكنت الأمريكية بيت ناش، من حصد لقب مضيفة الطيران الأطول عملا، فهى مضيفة الطيران الأطول خدمة فى العالم، والتى تبلغ من العمر 86 عامًا، وعملت كموظفة فى شركة طيران لمدة 65 عامًا.



ومنذ 6 عقود ونصف، حصلت بيت ناش، من ماناساس بولاية فيرجينيا، على وظيفة كمضيفة طيران تابعة لشركة Eastern Airlines ، وكانت تدفع عربات المشروبات وتعطى تعليمات السلامة منذ ذلك الحين، وفقا لصحيفة ديلى ميل البريطانية.





وقالت بيت التى دخلت موسوعة جينيس للأرقام القياسية لمسيرتها الطويلة التى حطمت الأرقام القياسية، إنها قامت بأول رحلة لها فى سن المراهقة وسرعان ما وقعت فى حب ما وصفته بأن "المظهر الأنيق والأخلاق الكريمة لأعضاء الطاقم".

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وقالت "أردت أن أكون مضيفة طيران منذ اللحظة الأولى التى ركبت فيها طائرة، كان عمرى 16 عامًا وسارت المضيفة عبر الصالة وقلت، "هذا لى".بدأت حياتها المهنية فى عام 1957 ، عندما كانت تبلغ من العمر 21 عامًا، وكانت الأمور مختلفة بالتأكيد في ذلك الوقت - كانت الرحلات الجوية 12 دولارا عندما بدأت لأول مرة، ولم يكن عليك إجراء حجز مسبقًا.اعتادت أن توزع سجائر على الركاب ، وتقدم لهم جراد البحر واللحوم المنحوتة على أطباق - لكن أكثر ما تغير هو التكنولوجيا.قالت: "لقد ولت أيام التذاكر المكتوبة بخط اليد، والملصقات الخاصة بتخصيص المقاعد، وألواح الطباشير". الشيء الآخر الذى مر بتحول طوال حياتها المهنية التى استمرت 65 عامًا هو الطريقة التى يرتدى بها المضيفون ملابسهم.