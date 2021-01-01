

الأسبرين الأسبرين

الأسبرين من أكثر الأدوية التي تشهد إقبالًا كبيرًا على تناولها حول العالم، ثبت أن الحصول عليه بعد سن الأربعين يوفر للجسم العديد من الفوائد المذهلة.



فوائد تناول الأسبرين بعد سن الأربعين...



الحد من الجلطات الدموية

بعد سن الأربعين، يصبح الإنسان أكثر عرضة للإصابة بالجلطات الدموية، خاصةً إذا كان يعتاد على بعض السلوكيات الخاطئة، مثل التدخين واتباع نظام غذائي غني بالدهون.

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لذلك، ينصح بتناول الأسبرين في هذه المرحلة العمرية، لأنه يساعد على سيولة الدم والوقاية من الجلطات، بشرط مراجعة الطبيب المختص أولًا.الوقاية من السرطانيلعب الأسبرين دورًا كبيرًا في تقليل خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان، خاصة سرطان القولون والمستقيم، نظرًا لقدرته الكبيرة على زيادة الصفائح الدموية في مجرى الدم، ما يمنع نشاط الخلايا السرطانية.تخفيف أعراض التهاب المفاصليمكن لمرضى التهاب المفاصل البالغين من العمر 40 عامًا فأكثر الاعتماد على الأسبرين، لتخفيف الأعراض، ويرجع السبب إلى خصائصه المسكنة للآلام.علاج تليف الشبكيةتناول الأسبرين بعد سن الأربعين من شأنه أن يساهم في تأخير اعتلال الشبكية، خاصةً عند مرضى السكري، عن طريق إبطاء تمدد الأوعية الدموية، وهو أحد الأسباب الرئيسية للإصابة بهذه المشكلة.نصائح عند تناول الأسبرينلضمان الحصول على فوائد الأسبرين السابقة، يجب تناوله في ضوء بعض الإرشادات، أهمها:- تناول الأسبرين مع الطعام أو بعد الوجبات.- تناول الأسبرين مع القليل من الماء.- عدم مضغ الأسبرين.- الالتزام بالجرعة المذكورة في النشرة الدوائية وتناولها في مواعيدها.قد يهمك: احذر التوت مع الأسبرين.. أطعمة لا تتناولها بعد الأدويةالآثار الجانبية الشائعة للأسبرين- الحموضة.- تهيج المعدة أو الأمعاء.- الغثيان.- القيء.- حرقة المعدة.- تقلصات المعدة.الآثار الجانبية النادرة للأسبرين- الحساسية.- القشعريرة.- تقرحات جلدية.- صعوبة التنفس.- فقر الدم.- انخفاض تخثر الصفائح الدموية.- ظهور كدمات يتراوح لونها بين الأرجواني والبني.- انخفاض عدد الصفائح الدموية.- انخفاض مستويات كريات الدم البيضاء.- نزيف في الجمجمة.- قرحة المعدة.- نزيف في المعدة والأمعاء.- نزيف من فتحة الشرج.- التهاب أو تليف الكبد.- التهاب الكلى.