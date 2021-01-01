نتيجة الدبلومات الفنية 2022 برقم الجلوس على موقع التعليم

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ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2022 برقم الجلوس على موقع وزارة التربية والتعليم ، خبر حظي بإهتمام جميع طلاب الدبلومات الفنية 2022 واولياء امورهم ، بعد عدة ساعات من قيام الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بإعتمادها و إعلان أسماء الاوائل .



وفي هذا التقرير ينشر موقع صدى البلد شكل ظهور النتيجة على رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2022 على موقع وزارة التربية والتعليم.



نتيجة الدبلومات الفنية 2022

فبمجرد دخول طالب الدبلومات الفنية 2022 على رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2022 برقم الجلوس على موقع وزارة التربية والتعليم ، يقوم بإدخال رقم الجلوس ، ثم الضغط على عرض النتيجة.

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وبمجرد الضغط على عرض النتيجة على رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2022 برقم الجلوس ، تظهر أمام الطالب صفحة فيها بيانات نتيجته التالية : اسم الطالب ، رقم الجلوس ، المديرية التعليمية ، الادارة التعليمية ، النوعية ، الشعبة ، التخصص ، نتيجة الطالبوفي حالة أن يكون الطالب ناجحا تظهر خانة نتيجة الطالب باللون الاخضر ومكتوب فيها ناجحأما في حالة ما إذا كان الطالب له دور ثاني ، فتظهر خانة نتيجة الطالب باللون الأزرقونوهت وزارة التربية والتعليم على رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2022 برقم الجلوس ، إلى أن صفحة نتيجة الطالب لا تعتبر مستنداً رسمياً ويجب التوجه للمدرسة لاستلام النتيجةجدير بالذكر أن ، أن اجمالى الحضور 789351 طالب، واجمالى الناجحين 539564 طالب بنسبة نجاح (68.36 %)، واجمالى من سيؤدى امتحان الدور الثانى 215572 طالب بنسبة (27.31 %)، أما إجمالى الباقين للاعادة 34204 طالب بنسبة (4.33 %).نظام 3 سنوات - التعليم والتدريب المزدوج : حضر عدد 18792 طالب –( 4 شهادات) بنسبة نجاح 85.02 % بانخفاض مقداره 0.44 % عن العام السابق.نظام 3 سنوات : برامج مطورة وفق منهجية الجدارات – حضر عدد 21298 طالب– ( 4 شهادات) بنسبة نجاح 86.36 % (لأول مرة بمشاركة ممثلي سوق العمل فى عملية التقييم).تكنولوجيا تطبيقية نظام 3 سنوات : حضر عدد 1312 طالب– (3 شهادات ) بنسبة نجاح 70.73%نظام 3 سنوات- اعداد مهنى: حضرعدد 67156 طالب – ( 3 شهادات ) بنسبة نجاح 44.61% بزيادة مقدارها 5.11 % عن العام السابق.بلغ عدد طلاب الدمج الذين حضروا الامتحان 4973 طالب بنسبة نجاح 85.46 % بإنخفاض مقداره 2.48 % عن العام السابق.وقال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، أن نتيجة الدبلومات الفنية 2022 لها سمات خاصة حيث تتعدد مسميات الشهادات بها لتصل الى عدد 22 شهادة، وذلك نتيجة تعدد التخصصات ( صناعى – زراعى – تجارى – فندقى)، وجود نظامين للدراسة ( 3 سنوات ، 5 سنوات)، ووجود أكثر من أسلوب الدراسة (دراسة نظامية – دراسة بنظام التعليم المزدوج – دراسة بنظام الإعداد المهنى- دراسة على نظام العمال).