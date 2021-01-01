فوائد ماء جوز الهند للشعر

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ماء جوز الهند


عندما تفكر في ماء جوز الهند ، فإن أول ما يتبادر إلى الذهن هو على الأرجح مشروب منعش ومغذي، ومع ذلك فإن فوائد ماء جوز الهند تتجاوز نطاق المشروبات.. إليك فوائد ماء جوز الهند للشعر وكذلك كيفية استخدامه ومتى تستخدمه حسب نوع شعرك.

ما هو ماء جوز الهند؟ وهل هو مفيد للشعر؟

يشير ماء جوز الهند إلى السائل الصافي الموجود داخل نخيل جوز الهند. يحتوي هذا "الماء" على الكثير من المعادن الأساسية والإلكتروليت والسكريات الطبيعية والفيتامينات التي تساعد على جعل ماء جوز الهند قوة مضادة للميكروبات ومقاومة للشيخوخة.إليك فوائد ماء جوز الهند للشعر.

1. شعر رطب
ماء جوز الهند رائع أيضًا إذا كان شعرك يتوق إلى بعض الرطوبة! هذا لأنه يحتوي على حمض اللوريك، وهو حمض دهني مضاد للبكتيريا يساعد على إضافة الرطوبة إلى الخيوط الجافة.

2. شعر أقوى

من الجيد استخدام ماء جوز الهند لتساقط الشعر لأنه يعزز نمو الخلايا ويحافظ على قوة الشعر عن طريق تحفيز فروة الرأس. يعمل ماء جوز الهند على تحسين الدورة الدموية ويجمع مع العديد من الفيتامينات والمعادن والأحماض الأمينية.

3. قشرة رأس أقل

ماء جوز الهند غني بمضادات الأكسدة ، مما يعني أنه بمجرد وضعه على شعرك وفروة رأسك، فإنه يعمل على إصلاح الشعر التالف.
4. شعر أكثر نعومة وحريرية

إذا كنت تبحثين عن شعر ناعم وحريري، فإننا نوصي بإضافة منتجات شعر مزودة بماء جوز الهند إلى نظام العناية بجمالك.

5. يعزز نمو الشعر


استخدم ماء جوز الهند لنمو الشعر والتقليل من تساقط الشعر والمساعدة على ترطيبه ويساعد ماء جوز الهند أيضا على تحفيز فروة الرأس، مما يجعل الشعر أكثر كثافة ويزيد حجمه.

المصدر: elbalad

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