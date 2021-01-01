عندما تفكر في ماء جوز الهند ، فإن أول ما يتبادر إلى الذهن هو على الأرجح مشروب منعش ومغذي، ومع ذلك فإن فوائد ماء جوز الهند تتجاوز نطاق المشروبات.. إليك فوائد ماء جوز الهند للشعر وكذلك كيفية استخدامه ومتى تستخدمه حسب نوع شعرك.
ما هو ماء جوز الهند؟ وهل هو مفيد للشعر؟
يشير ماء جوز الهند إلى السائل الصافي الموجود داخل نخيل جوز الهند. يحتوي هذا "الماء" على الكثير من المعادن الأساسية والإلكتروليت والسكريات الطبيعية والفيتامينات التي تساعد على جعل ماء جوز الهند قوة مضادة للميكروبات ومقاومة للشيخوخة.إليك فوائد ماء جوز الهند للشعر.
1. شعر رطب
ماء جوز الهند رائع أيضًا إذا كان شعرك يتوق إلى بعض الرطوبة! هذا لأنه يحتوي على حمض اللوريك، وهو حمض دهني مضاد للبكتيريا يساعد على إضافة الرطوبة إلى الخيوط الجافة.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!