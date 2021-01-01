زيلينسكي يقر بالهزيمة .. الجيش الأوكراني يعلن الانسحاب من ليسيشانسك

انسحب الجيش الأوكراني من مدينة ليسيشانسك الاستراتيجية، اليوم الأحد، حيث أعلنت روسيا انتصارا كبيرا من خلال السيطرة على منطقة لوهانسك الشرقية بأكملها.
وحسب وكالة الصحافة الفرنسية "فرانس برس"، جاء الانسحاب الأوكراني بعد أسابيع من القتال العنيف وشكل انفراجة حاسمة للقوات الروسية بعد أكثر من 4 أشهر من غزوها وبعد تحويل تركيزها بعيدا عن العاصمة كييف.
وكانت ليسيشانسك، آخر مدينة رئيسية في منطقة لوهانسك بمنطقة دونباس الشرقية لا تزال في أيدي أوكرانيا، ويؤدي الاستيلاء عليها إلى تحرير قوات موسكو للتقدم نحو كراماتورسك وسلوفيانسك في دونيتسك المجاورة.
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