زيلينسكي يقر بالهزيمة .. الجيش الأوكراني يعلن الانسحاب من ليسيشانسك

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الجيش الأوكراني يعلن الانسحاب من ليسيشانسك


انسحب الجيش الأوكراني من مدينة ليسيشانسك الاستراتيجية، اليوم الأحد، حيث أعلنت روسيا انتصارا كبيرا من خلال السيطرة على منطقة لوهانسك الشرقية بأكملها.

وحسب وكالة الصحافة الفرنسية "فرانس برس"، جاء الانسحاب الأوكراني بعد أسابيع من القتال العنيف وشكل انفراجة حاسمة للقوات الروسية بعد أكثر من 4 أشهر من غزوها وبعد تحويل تركيزها بعيدا عن العاصمة كييف.

وكانت ليسيشانسك، آخر مدينة رئيسية في منطقة لوهانسك بمنطقة دونباس الشرقية لا تزال في أيدي أوكرانيا، ويؤدي الاستيلاء عليها إلى تحرير قوات موسكو للتقدم نحو كراماتورسك وسلوفيانسك في دونيتسك المجاورة.

وكان الرئيس فولوديمير زيلينسكي، قد نفى في وقت سابق، المزاعم الروسية بسقوط ليسيشانسك قبل أن يعلن الجيش الأوكراني الانسحاب مساء الأحد.

وأقر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بانسحاب جيشه من ليسيتشانسك؛ متعهدا بالعودة إليها.

وقال الجيش في بيان: إن استمرار الدفاع عن المدينة سيؤدي إلى عواقب وخيمة، في مواجهة تفوق روسيا في العدد والمعدات.

المصدر: فرانس برس

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