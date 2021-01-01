أمين الفتوى يجيب .. ما حكم التدخين أثناء أداء مناسك الحج والعمرة ؟



الشيخ عويضة عثمان الشيخ عويضة عثمان



حكم التدخين أثناء أداء مناسك الحج .. سؤال تلقاه الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.



وأجاب "عثمان"، خلال فتوى مسجله له، عبر موقع اليوتيوب، قائلًا: إن هناك مشكلة كبيرة كنت أراها عندما كنت أؤدي مناسك الحج والعمرة بالنسبة للمدخنين الذين لا يستطيعون الإستغناء عن التدخين و يأخذون معهم الشيشة والسجائر أثناء ذهابهم للمناسك.



وأشار إلى أن من ياخذ معه شيشة أو سجائر أثناء ذهابه لمناسك الحج فهذا حرام، لأنه ذاهب لأداء عبادة حتى لو كان هذا الشئ مكروه فنحن نفتي بأنه حرام وان التدخين مضر بالبدن ومضيع للمال.

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وأوضح أنه يجب على الإنسان ان يبتعد عن أى شبهة وهو يؤدي المناسك، أما أن تأخذ معك شيشة أو سجائر وتشرب هناك فهذا أمر ليس مستحبا.وتابع قائلًا : نسال الله تبارك وتعالى ان يغفر لك ويتقبل منك منسكك فأنت أوقعت نفسك فى مشكلة، فهناك من يصدق أن يرزقه الله بالحج .قال الدكتور علي جمعة، عضو كبار هيئة العلماء، إن مكوث الحاجّ طوال يوم عرفة داخل مسجد نمرة ظنًا أن في عرفة فلا حج له، لافتًا إلى أن هذا الخطأ يقع فيه حجاج كثيرون؛ هربًا من حرارة الشمس، واعتقادًا منهم أن المسجد ضمن منطقة عرفات.وأضاف علي جمعة، في تصريح، أن هذا المسجد يقع خارج حدود عرفات فيما عدا 3 أمتار فقط هي التي تقع داخل حدود عرفات.وأوضح علي جمعة، "من استمع إلى خطبة الإمام، وصلى الظهر والعصر جمعًا، فليخرج من المسجد ويدخل إلى منطقة عرفات، ولا يشترط أن يقف على جبل الرحمة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف عليه، وقال: وقفت هاهنا وعرفات كلها موقف".وتابع علي جمعة "يجوز للحاج أن يقف أسفل الجبل أو في محيطه، المهم مراعاة ألا يقف خارج حدود عرفات، وعليه أن يقرأ القرآن الكريم، ويدعو كما شاء بالغفران والعتق من النيران وما شاء من الأدعية".هذا الفعل يبطل ثواب الحج والأضحيةأكد الشيخ عبد الحميد الأطرش، رئيس لجنة الفتوى سابقًا، أن التقاط الصور أثناء مناسك الحج أو ذبح الأضحية هو "رياء" يبطل الثواب، مشيرًا إلى أن هذا الشخص قد يتسبب في أذى غيره من الذين لا يستطيعون الخروج لأداء مناسك الحج، أو شراء الأضحية بالعيد.وأوضح "الأطرش" في تصريح لـ"صدى البلد" أن ما يدفع الشخص لالتقاط بعض الصور أثناء تأدية الشعائر الدينية، هو أهمية الناس لديه، فأراد شراء رضاء الناس بظاهرية الدين، دون عمل هذا الأمر ابتغاء مرضاة الله فقط .وتابع: ذهاب الفرد لأداء الحج أو العمرة يعتبر عبادة روحانية فيجب ألا ينشغل عن العبادة التي هي مقصده بأشياء مثل التصوير أو أي شيئ آخر، فلا يجب أن تجعل ذهابك إلى بيت الله الحرام هو التصوير والتباهي بالصور.وحذر الأطرش من الوقوع في المحظورات التي تضيع ثواب الحج كالجدال والنقاش الحاد والغيبة والنميمة والشجار والسباب .