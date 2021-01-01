تجنبي تلك الأساليب .. لتفادي المشاكل الزوجية



لتفادي المشاكل الزوجية لتفادي المشاكل الزوجية



بعض السيدات يخسرن حياتهن الزوجية و استقرارهن الأسري في طرفة عين، حينما تختار الاسلوب السئ في التعامل مع المشاكل التي قد تحدث بينها و بين الأزواج فتكون النتيجة النهائية للاسف الإنفصال .

و بحسب ما ورد في صحيفة " ديلي ستار" فإن بعض الأطباء النفسيين الذين يحللون مشاكل الإنفصال في الوقت الحالي في بريطانيا، أشاروا إلى أن معظم المشاكل الزوجية تحدث بين الزوجين بسبب إختيار اسلوب غير مناسب يثير غضب أحد الأطراف فيتسبب النفصال في النهاية .



- الصوت العالي

أحيانا بعض الرجال يلجأون في حديثهم في المنزل إلى رفع صوتهم بطريقة أحيانا تكون لا إرادية، و الغرض هو توصيل فكرة ما ، و لكن الخطأ الذي تقع فيه الكثير من السيدات، هو رفع صوتها أيضا مما يثير غضب الزوج و قد ينتهي الأمر بالإنفصال لهذا السبب .



- التقليل من الشأن

أشارت إحدى الطبيبات أن إحدى الزوجات التي انفصلت عن زوجها أعترفت أنها كانت مخطأة و لكن أدركت خطأها بعد مدة كبيرة من الإنفصال، لأنها كانت لطالما تقلل من شأن زوجها حينما يتحدث عن طموحه و إنجازاته الصغيرة في العمل و رغبته في التفوق و تحقيق احلامه و لكنها كانت تسخر منه طوال الوقت .

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-التصعيدبعض المشاكل الووجية بشهادة الأاطباء النفسيين، كانت من الممكن أن تتعالج بشكل بسيط و هادئ، و لكن العض من الأزواج و الزوجات لا يحسن التصرف في اختيار الاسلوب الذي يناقس به الطرف الآخر، مما يتسبب في تصاعد الأمور و تضخيم المشكلات رغم بساطتها .-الهروب من المواجههبعض حالات الإنفصال في الوقت الحالي أصبحت بسبب هروب أحد الأطرف من مواجهة الطرف الآخر حتى في التفاصيل البسيطة بينهما فينتج عنه فتور في العلاقة أو مشاكل يومية بسبب هروب طرف من المواجهه لذلك ينتج عنه الانفصال .