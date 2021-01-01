الشيف أسامة السيد يقدم طريقة عمل الكاتشب البيتي

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صورة الخبر: الكاتشب البيتي
الكاتشب البيتي


قدم الشيف أسامة السيد، طريقة الكاتشب البيتي.

الكاتشب البيتي..

سر نجاح الوصفة:

إضافة البابريكا تجعل لون الكاتشب أحمر داكن.

لا يترك الكاتشب وقت زائد على النار حتى لا يصبح سميك.



المقادير:
كوب إلا ربع صلصة طماطم.

1 كوب ماء.

4 ملعقة كبيرة "ملعقة طعام" سكر أبيض.

3 ملعقة كبيرة "ملعقة طعام" خل أبيض.

1 ملعقة كبيرة "ملعقة طعام" نشا.

1 ملعقة كبيرة "ملعقة طعام" بودرة بصل.

1 ملعقة كبيرة "ملعقة طعام" بودرة ثوم.

1 ملعقة كبيرة "ملعقة طعام" بابريكا.

1 ملعقة صغيرة "ملعقة شاي" ملح.

نصف ملعقة صغيرة "ملعقة شاي" فلفل أسود مطحون.


طريقة التحضير:


1-نذيب النشا في الماء، ونضعها جانباً.



2-في وعاء صغير، على نار متوسطة نضع صلصة الطماطم وخليط النشا، ونقلبهم جيداً.



3-نضيف إليهم السكر والملح والخل والفلفل الأسود وبودرة البصل وبودرة الثوم، ونقلبهم جيداً.



4-نترك الخليط على النار حتى يغلي غلوة واحدة ويثقل قليلاً.



5-نرفع الكاتشاب من على النار، ونتركه حتى يبرد.



6-نضع الكاتشاب في برطمان أو زجاجة نظيفة، ويحفظ في الثلاجة لحين التقديم.

المصدر: elbalad

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