الشيف أسامة السيد يقدم طريقة عمل الكاتشب البيتي



الكاتشب البيتي الكاتشب البيتي



قدم الشيف أسامة السيد، طريقة الكاتشب البيتي.



الكاتشب البيتي..



سر نجاح الوصفة:

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إضافة البابريكا تجعل لون الكاتشب أحمر داكن.لا يترك الكاتشب وقت زائد على النار حتى لا يصبح سميك.المقادير:كوب إلا ربع صلصة طماطم.1 كوب ماء.4 ملعقة كبيرة "ملعقة طعام" سكر أبيض.3 ملعقة كبيرة "ملعقة طعام" خل أبيض.1 ملعقة كبيرة "ملعقة طعام" نشا.1 ملعقة كبيرة "ملعقة طعام" بودرة بصل.1 ملعقة كبيرة "ملعقة طعام" بودرة ثوم.1 ملعقة كبيرة "ملعقة طعام" بابريكا.1 ملعقة صغيرة "ملعقة شاي" ملح.نصف ملعقة صغيرة "ملعقة شاي" فلفل أسود مطحون.طريقة التحضير:1-نذيب النشا في الماء، ونضعها جانباً.2-في وعاء صغير، على نار متوسطة نضع صلصة الطماطم وخليط النشا، ونقلبهم جيداً.3-نضيف إليهم السكر والملح والخل والفلفل الأسود وبودرة البصل وبودرة الثوم، ونقلبهم جيداً.4-نترك الخليط على النار حتى يغلي غلوة واحدة ويثقل قليلاً.5-نرفع الكاتشاب من على النار، ونتركه حتى يبرد.6-نضع الكاتشاب في برطمان أو زجاجة نظيفة، ويحفظ في الثلاجة لحين التقديم.