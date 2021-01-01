الشيف أسامة السيد يقدم طريقة عمل الكاتشب البيتي

الكاتشب البيتي
قدم الشيف أسامة السيد، طريقة الكاتشب البيتي.
الكاتشب البيتي..
سر نجاح الوصفة:
إضافة البابريكا تجعل لون الكاتشب أحمر داكن.
لا يترك الكاتشب وقت زائد على النار حتى لا يصبح سميك.
المقادير:
كوب إلا ربع صلصة طماطم.
1 كوب ماء.
4 ملعقة كبيرة "ملعقة طعام" سكر أبيض.
3 ملعقة كبيرة "ملعقة طعام" خل أبيض.
1 ملعقة كبيرة "ملعقة طعام" نشا.
1 ملعقة كبيرة "ملعقة طعام" بودرة بصل.
1 ملعقة كبيرة "ملعقة طعام" بودرة ثوم.
1 ملعقة كبيرة "ملعقة طعام" بابريكا.
1 ملعقة صغيرة "ملعقة شاي" ملح.
نصف ملعقة صغيرة "ملعقة شاي" فلفل أسود مطحون.
طريقة التحضير:
1-نذيب النشا في الماء، ونضعها جانباً.
2-في وعاء صغير، على نار متوسطة نضع صلصة الطماطم وخليط النشا، ونقلبهم جيداً.
3-نضيف إليهم السكر والملح والخل والفلفل الأسود وبودرة البصل وبودرة الثوم، ونقلبهم جيداً.
4-نترك الخليط على النار حتى يغلي غلوة واحدة ويثقل قليلاً.
5-نرفع الكاتشاب من على النار، ونتركه حتى يبرد.
6-نضع الكاتشاب في برطمان أو زجاجة نظيفة، ويحفظ في الثلاجة لحين التقديم.
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