إتحاد الكرة يصدر قرارات بشأن مباراة الزمالك والأهلي في نهائي الكأس



إتحاد الكرة إتحاد الكرة



أرسل اتحاد الكرة اليوم خطابين إلي ناديي الأهلي والزمالك يخطرهما بإقامة مباراة نهائي كأس مصر في التاسعة مساء يوم 21 يوليو الجارى باستاد القاهرة.



وأوضح اتحاد الكرة في الخطابين شروط المباراة النهائية حيث يلجأ الفريقان للوقت الإضافي لمدة 30 دقيقة في حالة انتهاء الوقت الأصلى بالتعادل.



وأخطر اتحاد الكرة الناديين بارتداء النادي الأهلي الزي الأصلي في المباراة بينما يرتدي الزمالك زيا مخالفا تماما، على أن يكون النادي الاهلي هو المسئول عن كرات المباراة.

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وتضمن الخطاب أن اتحاد الكرة هو المسئول عن تنظيم المباراة.