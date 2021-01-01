الكاف يقرر .. تأجيل بطولة أمم إفريقيا وتغيير نظام نهائي دوري الأبطال

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" اليوم الأحد، تأجيل موعد انطلاق بطولة كأس أمم إفريقيا 2023 والتي من المفترض أن تقام في كوت ديفوار.
وقرر "الكاف" في اجتماعه بالمغرب، تأجيل كأس الأمم الإفريقية، المقرر إقامتها في كوت ديفوار، لتقام في يناير 2024 بدلا من يونيو 2023.
ويتيح هذا التأجيل الأفضلية للمنتخبات المشاركة في مونديال "قطر 2022"، حيث سيجري تأجيل جولات من تصفيات أمم إفريقيا ليكون هناك فرصة جيدة للاستعداد.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!