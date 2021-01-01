تستعد جوجل لدعم Pixel 6 Pro بميزة التسجيل بالوجه مع إطلاق تحديث Android 13

انطلق هاتف Pixel 6 Pro دون ميزة التعرف على الوجه للتسجيل وفتح الهاتف، إلا أن أحدث التقارير تشير إلى أن الميزة تقدم من جوجل مع دفع تحديث Android 13 وإطلاق سلسلة Pixel 7 رسمياً.
كشفت جوجل رسمياً عن هاتف Pixel 6 Pro منذ 9 أشهر، إلا أن ميزة التسجيل عن طريق التعرف على الوجه لا تتوفر حتى الآن، وفي تقرير جديد من 9to5Google أكد على أن الميزة تحت التطوير في الوقت الراهن.
ولقد كشفت لقطة الشاشة عن خطط جوجل لإضافة ميزة “FACE-UNLOCK-BOOST” قريباً لسلسلة Pixel 6، حيث تضاف الميزة في تحديث جديد يقدم في شهر يونيو، حيث من المقرر أن يدعم التحديث خفض الوقت الذي يستغرقه المعالج للتعرف على الوجوه المسجلة بهدف دعم تعزيز آداء وحدة المعالجة.
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