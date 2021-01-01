تقدم وان بلس ساعة OnePlus Nord المتوسطة قريباً دون نظام WearOS

تستعد شركة وان بلس لإطلاق إصدارها المتوسط من الساعات الذكية OnePlus Nord، ولقد كشفت أحدث التسريبات عن أن الساعة الذكية تنطلق دون نظام تشغيل WearOS.
أوضحت تسريبات جاءت عبر “Mukul Sharma” أن ساعة OnePlus Nord الذكية المرتقبة قد دخلت بالفعل مرحلة الإنتاج للأسواق الأوروبية وأيضاً الأسواق الآسيوية، على أن يتم الإعلان الرسمي عن الساعة الذكية قريباً.
ولقد قدمت وان بلس ساعة OnePlus الذكية أيضاً دون نظام تشغيل WearOS، لذا تقدم الإصدار المتوسط من الساعات الذكية أيضاً بنفس المواصفات.
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