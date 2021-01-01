ينطلق هاتف Xiaomi 12 Lite 5G بمواصفات تنافس Nothing Phone (1) المرتقب

آخر الأخبارأخبار الجوال والموبايل › ينطلق هاتف Xiaomi 12 Lite 5G بمواصفات تنافس Nothing Phone (1) المرتقب

صورة الخبر: Xiaomi 12 Lite 5G
Xiaomi 12 Lite 5G

قدمت شاومي مؤخراً هاتف Xiaomi 12 Lite 5G في عدد من الأسواق بمجموعة من المميزات التي تنافس هاتف Nothing Phone (1) المرتقب.

يتميز هاتف Xiaomi 12 Lite 5G برقاقة معالج Snapdragon 778G، والذي ينافس هاتف Nothing Phone (1) الذي يأتي قريباً بمعالج Snapdragon 778G Plus للأسواق.

أيضاً يضم Xiaomi 12 Lite 5G شاشة AMOLED بحجم 6.55 إنش، ومعدل تحديث 120 Hz، كما تدعم الشاشة تقنية HDR10 Plus.

كما يأتي الهاتف بمستشعر رئيسي بدقة 108 ميجا بيكسل، مع مستشعر بزوايا عرض واسعة بدقة 8 ميجا بيكسل، ومستشعر بدقة 2 ميجا بيكسل، بينما تضم الكاميرة الأمامية مستشعر بدقة 32 ميجا بيكسل.

ويضم Xiaomi 12 Lite 5G بطارية بقدرة 4300 mAh، كما يدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 67 W، ويتميز الهاتف بوزن 173 جرام.

أيضاً من المقرر أن يتوفر الهاتف بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 128 جيجا بايت، ومن المقرر أن يتوفر الهاتف في بعض الأسواق بسعر 590 دولار.

المصدر: بوابه المتميز

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على ينطلق هاتف Xiaomi 12 Lite 5G بمواصفات تنافس Nothing Phone (1) المرتقب

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
24530

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager