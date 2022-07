ينطلق هاتف Xiaomi 12 Lite 5G بمواصفات تنافس Nothing Phone (1) المرتقب

Xiaomi 12 Lite 5G Xiaomi 12 Lite 5G

قدمت شاومي مؤخراً هاتف Xiaomi 12 Lite 5G في عدد من الأسواق بمجموعة من المميزات التي تنافس هاتف Nothing Phone (1) المرتقب.



يتميز هاتف Xiaomi 12 Lite 5G برقاقة معالج Snapdragon 778G، والذي ينافس هاتف Nothing Phone (1) الذي يأتي قريباً بمعالج Snapdragon 778G Plus للأسواق.



أيضاً يضم Xiaomi 12 Lite 5G شاشة AMOLED بحجم 6.55 إنش، ومعدل تحديث 120 Hz، كما تدعم الشاشة تقنية HDR10 Plus.

كما يأتي الهاتف بمستشعر رئيسي بدقة 108 ميجا بيكسل، مع مستشعر بزوايا عرض واسعة بدقة 8 ميجا بيكسل، ومستشعر بدقة 2 ميجا بيكسل، بينما تضم الكاميرة الأمامية مستشعر بدقة 32 ميجا بيكسل.ويضم Xiaomi 12 Lite 5G بطارية بقدرة 4300 mAh، كما يدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 67 W، ويتميز الهاتف بوزن 173 جرام.أيضاً من المقرر أن يتوفر الهاتف بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 128 جيجا بايت، ومن المقرر أن يتوفر الهاتف في بعض الأسواق بسعر 590 دولار.