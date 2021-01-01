ينطلق هاتف Xiaomi 12 Lite 5G بمواصفات تنافس Nothing Phone (1) المرتقب

قدمت شاومي مؤخراً هاتف Xiaomi 12 Lite 5G في عدد من الأسواق بمجموعة من المميزات التي تنافس هاتف Nothing Phone (1) المرتقب.
يتميز هاتف Xiaomi 12 Lite 5G برقاقة معالج Snapdragon 778G، والذي ينافس هاتف Nothing Phone (1) الذي يأتي قريباً بمعالج Snapdragon 778G Plus للأسواق.
أيضاً يضم Xiaomi 12 Lite 5G شاشة AMOLED بحجم 6.55 إنش، ومعدل تحديث 120 Hz، كما تدعم الشاشة تقنية HDR10 Plus.
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