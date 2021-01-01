قريبًا ستقدم مايكروسوفت نسخة مخففة "Lite" من تطبيق Outlook لنظام أندرويد



Outlook Outlook

توجد إصدارات أخف من العديد من التطبيقات ، مما يسمح لها بالعمل على الهواتف الذكية المنخفضة الجودة وفي المناطق ذات الاتصال المنخفض بالإنترنت. لدينا مجموعة من التطبيقات مثل Google Go و Facebook Lite والمزيد في القائمة. تستعد مايكروسوفت أيضًا لإطلاق نسخة مخففة "Lite" من تطبيق Outlook لنظام أندرويد.



قامت مايكروسوفت مؤخرًا بتحديث خارطة طريق Microsoft 365 الخاصة بها ويمكننا العثور على إشارات لتطبيق Outlook Lite لنظام أندرويد. سيؤدي هذا بشكل أساسي إلى جلب ميزات Outlook المحشوة بحجم تطبيق أصغر نسبيًا للهواتف منخفضة ذاكرة الوصول العشوائي. يقال أن التطبيق الجديد سيطلق هذا الشهر.



ينص وصف التطبيق على ما يلي: "تطبيق Android يجلب الفوائد الرئيسية لـ Outlook في حجم تطبيق أصغر مع أداء سريع للأجهزة المنخفضة الجودة على أي شبكة". وسيكون تطبيق Outlook Lite متاحًا للجمهور العام على مستوى العالم. هذا يعني أن الإعلان الرسمي سيصدر قريبًا ويمكننا بعد ذلك معرفة المزيد عن التطبيق.

قد يعجبك أيضا...

تكشف الصفحة أن تطبيق Outlook Lite الحالي يدعم فقط حسابات Outlook و Hotmail و Live و MSN الشخصية ويسمح للمستخدمين بتسجيل الدخول إلى حساب واحد. يُقترح أن يصل الدعم لحسابات الجهات الخارجية مثل Gmail في المستقبل. يذكر التقرير أيضًا أن Outlook Lite لديه نفس الوظائف تقريبًا مثل تطبيق Outlook الأصلي على أندرويد وهو أسرع إلى حد ما.ربما تعني خارطة الطريق الجديدة المحدثة هذه أن مايكروسوفت تجهز إصدارًا جديدًا من تطبيق Outlook Lite مع وصول أوسع والمزيد من الميزات المضافة. على الرغم من ذلك ، يبقى أن نرى متى يصبح التطبيق رسميًا بالنسبة لنا. سنبقيك على اطلاع بهذا ، لذا ترقبوا المزيد.