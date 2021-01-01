آبل قد تقلل من وحدات إنتاج iPhone 14 بنسبة 10?



iPhone 14 iPhone 14

ستطلق شركة آبل قريبًا سلسلة iPhone 14 المرتقبة بشدة في سبتمبر ، ويقال إنها ستحظى بمزيد من الطلب. على الرغم من ذلك ، من المتوقع أن ينتج عملاق التكنولوجيا طرازات iPhone 14 أقل من المتوقع ، وفقًا لآخر تقرير. التفاصيل في هذا المنشور.



يشير تقرير حديث صادر عن DigiTimes إلى أن شركة آبل قد تخفض وحدات إنتاج iPhone 14 بنسبة 10?. في وقت سابق ، كان من المتوقع أن تنتج الشركة 90 مليون وحدة. بدأ بالفعل الإنتاج الضخم لسلسلة iPhone 14. على الرغم من التكهنات في وقت سابق بتأخيرها.



ويقال أن سبب ذلك هو TSMC. تم الكشف عن أن المشكلة برمتها بدأت عندما طُلب من TSMC تعديل الطلبات لعملائها الثلاثة الرئيسيين ، بما في ذلك آبل أيضًا. عانت AMD و Nvidia أيضًا بسبب الوضع الحالي لأشباه الموصلات وازدهار التعدين.

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ومع ذلك ، يشير التقرير كذلك إلى أنه على الرغم من أن شركة آبل قد تقلل وحدات سلسلة iPhone 14 ، "يجب أن تكون الطلبات في توقعات TSMC." كما أن TSMC على يقين من أن وضعها سيتحسن هذا العام وكذلك الحال مع السنوات الخمس إلى العشر القادمة.يبقى أن نرى كيف سيؤثر وضع أشباه الموصلات هذا على الجمهور العام وما إذا كانت المبيعات ستؤثر أم لا. بالنسبة لأولئك الذين لا يعرفون ، من المتوقع أن تشهد سلسلة iPhone 14 إقبالًا كبيرًا ، خاصة في السوق الصينية مقارنة بسلسلة iPhone 13. تأتي هذه المعلومات من محلل آبل الشهير مينغ تشي كو. نحتاج أن نرى كيف يكون سيناريو العرض والطلب بأكمله.