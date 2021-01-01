آبل قد تقلل من وحدات إنتاج iPhone 14 بنسبة 10?

ستطلق شركة آبل قريبًا سلسلة iPhone 14 المرتقبة بشدة في سبتمبر ، ويقال إنها ستحظى بمزيد من الطلب. على الرغم من ذلك ، من المتوقع أن ينتج عملاق التكنولوجيا طرازات iPhone 14 أقل من المتوقع ، وفقًا لآخر تقرير. التفاصيل في هذا المنشور.
يشير تقرير حديث صادر عن DigiTimes إلى أن شركة آبل قد تخفض وحدات إنتاج iPhone 14 بنسبة 10?. في وقت سابق ، كان من المتوقع أن تنتج الشركة 90 مليون وحدة. بدأ بالفعل الإنتاج الضخم لسلسلة iPhone 14. على الرغم من التكهنات في وقت سابق بتأخيرها.
ويقال أن سبب ذلك هو TSMC. تم الكشف عن أن المشكلة برمتها بدأت عندما طُلب من TSMC تعديل الطلبات لعملائها الثلاثة الرئيسيين ، بما في ذلك آبل أيضًا. عانت AMD و Nvidia أيضًا بسبب الوضع الحالي لأشباه الموصلات وازدهار التعدين.
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