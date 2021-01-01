يمكن التأثير لـ Windows Defender بشكل كبير على أداء وحدة المعالجة المركزية Intel



Windows Defender Windows Defender

يعمل برنامج Windows Defender ، وهو حل أمان شركة مايكروسوفت المضمن في نظام التشغيل Windows ، على إبطاء أجهزة الكمبيوتر استنادًا إلى معالجات Intel من الجيل الثامن إلى الجيل الحادي عشر. التفاصيل في هذا المنشور.



تم اكتشاف المشكلة بواسطة كيفن جلين ، مؤلف البرامج المساعد الذي يقف وراء المرافق الشائعة مثل ThrottleStop و RealTemp. أثناء العمل على ThrottleStop ، لاحظ أن برنامج مكافحة الفيروسات Windows Defender يقلل من أداء معالجات Intel بنسبة 6? على كل من Windows 10 و Windows 11.



أثر هذا الخطأ على شرائح Intel من الجيل الثامن والحادي عشر ، ولكنه على الأرجح ينطبق على جميع المعالجات اعتبارًا من عام 2007. على وجه الخصوص ، لاحظ جلين انخفاضًا في سرعة العمل باستخدام معالج Intel Core i9-10850K الخاص به ، حيث استخدم Windows Defender جميع عدادات أداء أجهزة Intel Core ، على الرغم من أن برامج مكافحة الفيروسات عادةً لا تستخدم الكثير من الموارد.

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تم الإبلاغ عن مثل هذا الخسارة في الأداء من قبل مالكي Intel Core 8 ، و 9 ، و 10 ، و 11 ، وكلاهما من وحدات المعالجة المركزية لسطح المكتب والجوّال ، على كل من Windows 10 و Windows 11. لا تتأثر معالجات AMD.خلص المطور إلى أن المشكلة ناتجة فقط عن Windows Defender ، وبالتالي فهي ليست خطأ في رقائق Intel. أبلغ جلين شركة مايكروسوفت بالمشكلة ، ومن المتوقع أن يصدر الفريق الهندسي إصلاحًا قريبًا.كإجراء مؤقت ، أنشأ المتخصص الأداة المساعدة Counter Control ، والتي تعيد تعيين عدادات الأداء. للمزيد من التفاصيل حول الموضوع ، وعن طريقة إصلاح المشكلة يمكنك زيارة المقال من هنا.تم إصدار برنامج مكافحة الفيروسات Microsoft Defender مؤخرًا على نظامي iOS و macOS.