يمكن التأثير لـ Windows Defender بشكل كبير على أداء وحدة المعالجة المركزية Intel

يعمل برنامج Windows Defender ، وهو حل أمان شركة مايكروسوفت المضمن في نظام التشغيل Windows ، على إبطاء أجهزة الكمبيوتر استنادًا إلى معالجات Intel من الجيل الثامن إلى الجيل الحادي عشر. التفاصيل في هذا المنشور.
تم اكتشاف المشكلة بواسطة كيفن جلين ، مؤلف البرامج المساعد الذي يقف وراء المرافق الشائعة مثل ThrottleStop و RealTemp. أثناء العمل على ThrottleStop ، لاحظ أن برنامج مكافحة الفيروسات Windows Defender يقلل من أداء معالجات Intel بنسبة 6? على كل من Windows 10 و Windows 11.
أثر هذا الخطأ على شرائح Intel من الجيل الثامن والحادي عشر ، ولكنه على الأرجح ينطبق على جميع المعالجات اعتبارًا من عام 2007. على وجه الخصوص ، لاحظ جلين انخفاضًا في سرعة العمل باستخدام معالج Intel Core i9-10850K الخاص به ، حيث استخدم Windows Defender جميع عدادات أداء أجهزة Intel Core ، على الرغم من أن برامج مكافحة الفيروسات عادةً لا تستخدم الكثير من الموارد.
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