سيتيح واتساب قريبًا إخفاء حالتك على الإنترنت عن الجميع

حاليًا ، يسمح واتساب للمستخدمين بإخفاء آخر حالة شوهدت لهم وحالتهم وأشياء أخرى. لكن لا يمكن للمستخدمين إخفاء "حالة الاتصال بالإنترنت" من جهات اتصالهم على واتساب. ومع ذلك ، وفقًا لأحدث المعلومات ، تعمل منصة تطبيق المراسلة على هذا الشيء. يمكن للمستخدمين الذين يتبعون ذلك إخفاء "حالة الاتصال بالإنترنت" عن مستخدمين محددين أو عن الجميع.
وفقًا لـ WABetaInfo ، ستسمح الميزات المستقبلية لتطبيق واتساب على iOS للمستخدمين بإخفاء حالة نشاطهم الحالية وحتى حالة اتصالهم بالإنترنت عن مستخدمين محددين أو الجميع.
قام WABetaInfo بنشر تغريدة لمشاركة التحديثات الأخيرة ، "يعمل واتساب على القدرة على إخفاء حالة الاتصال بالإنترنت! يستمع واتساب أخيرًا إلى تعليقات المستخدمين من خلال تطوير ميزة تتيح لنا اختيار من يمكنه رؤيتنا عندما نكون متصلين بالإنترنت على واتساب! ".
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