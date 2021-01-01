سيتيح واتساب قريبًا إخفاء حالتك على الإنترنت عن الجميع

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حاليًا ، يسمح واتساب للمستخدمين بإخفاء آخر حالة شوهدت لهم وحالتهم وأشياء أخرى. لكن لا يمكن للمستخدمين إخفاء "حالة الاتصال بالإنترنت" من جهات اتصالهم على واتساب. ومع ذلك ، وفقًا لأحدث المعلومات ، تعمل منصة تطبيق المراسلة على هذا الشيء. يمكن للمستخدمين الذين يتبعون ذلك إخفاء "حالة الاتصال بالإنترنت" عن مستخدمين محددين أو عن الجميع.



وفقًا لـ WABetaInfo ، ستسمح الميزات المستقبلية لتطبيق واتساب على iOS للمستخدمين بإخفاء حالة نشاطهم الحالية وحتى حالة اتصالهم بالإنترنت عن مستخدمين محددين أو الجميع.



قام WABetaInfo بنشر تغريدة لمشاركة التحديثات الأخيرة ، "يعمل واتساب على القدرة على إخفاء حالة الاتصال بالإنترنت! يستمع واتساب أخيرًا إلى تعليقات المستخدمين من خلال تطوير ميزة تتيح لنا اختيار من يمكنه رؤيتنا عندما نكون متصلين بالإنترنت على واتساب! ".

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سيتيح لك تطبيق واتساب قريبًا إخفاء حالتك على الإنترنت عن الجميعسيسمح لك تطبيق المراسلة بإخفاء "حالة آخر ظهور" من أي شخص خارج قائمة جهات الاتصال الخاصة بك. هناك خيار آخر يسمى "إظهار كآخر مشاهدة" يطبق نفس المنطق على حالة الاتصال بالإنترنت.سيأتي هذا بالإضافة إلى القدرة التي تم تقديمها مؤخرًا لك لإخفاء آخر ظهور لك وصورة ملفك الشخصي وقسم حول من أشخاص محددين ، وهو ما لم يكن كذلك من قبل. هناك أيضًا ميزة تخفي حالتك على الإنترنت عن الأشخاص الذين لم تدردش معهم من قبل.لا تزال الميزة قيد التطوير ومن المتوقع أن تصل إلى مستخدمي iOS و Android. ومع ذلك ، لا توجد معلومات حول موعد حدوث ذلك. يعمل فريق التطوير أيضًا على تحرير الرسائل والرد على رسائل الدردشة. في الواقع ، تم بالفعل نشر بعض الميزات لمختبري النسخة التجريبية العامة.ومع ذلك ، لم يتم الإعلان عن الوقت الفعلي الذي ستكون فيه متاحة لجميع المستخدمين بعد.