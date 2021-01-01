تعلم كيفية تعطيل وحذف سجل المواقع على خرائط جوجل وزيادة خصوصيتك



خرائط جوجل خرائط جوجل

ليس سراً أن جوجل تتعقب كل تحركاتك. يقوم تطبيق خرائط Google ، افتراضيًا ، بعمل سجلات لجميع الأماكن التي زرتها باستخدام هاتفك الذكي. سجل المواقع في خرائط Google ، المعروف أيضًا باسم "المخطط الزمني لخرائط Google" ، هو ميزة في حسابك على جوجل حيث يتم حفظ الأماكن التي تذهب إليها. ويمكن أن يؤدي تعطيل سجل المواقع وحذفه بشكل دائم على خرائط Google إلى زيادة خصوصيتك.



في بعض الحالات يكون ذلك مناسبًا للغاية ، يمكنك معرفة متى وأين كنت. بعد رحلة طويلة ، من السهل جدًا حساب المسافة الإجمالية وعدد عمليات إعادة التزود بالوقود وما إلى ذلك. أيضًا ، باستخدام هذه الميزة ، ستخبرك جوجل أيضًا بالصور التي التقطتها في موقع معين. لا تحتاج حتى إلى الحصول على صور مع بيانات GPS لهذا الغرض ، فقط ضع صورك في صور Google ، وستحدد الخدمة نفسها الموقع بناءً على تاريخ ووقت الصور.



تعد إحصائيات المواقع أيضًا أمرًا مفيدًا للغاية - يمكنك على الفور معرفة عدد الأيام التي قضيتها في مكان واحد خلال الشهر أو العام. ومع ذلك ، قد لا يكون كل هذا ضروريًا بالنسبة لك ، والخصوصية هي الشيء الوحيد الذي يهم. إذا كنت تعتقد أن بيانات موقعك لن تقع في الأيدي الخطأ أو حتى في أيدي شخص مألوف لا يحتاج إلى معرفة مكانك ، فعليك حذف سجل موقعك وتعطيله في حسابك على Google.

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يقدم تطبيق خرائط Google عددًا كبيرًا من الخيارات المتاحة لنا لمراقبة مواقعنا الحالية والسابقة باستمرار ، بالإضافة إلى القدرة على حذف سجل المواقع بالكامل الذي سجلته Google معنا ، أو حذف سجل المواقع فقط لفترة محددة من الوقت.حذف سجل المواقع على خرائط جوجل الخاصة بك:* افتح خرائط جوجل.* انقر على صورة ملفك الشخصي.* اختر الخيار الجدول الزمني الخاص بك.* افتح خيارات إضافية (أيقونة ثلاث نقاط) وانقر على الإعدادات والخصوصية.* مرر لأسفل وصولاً إلى "حذف كل سجل المواقع".كيفية تعطيل وحذف سجل المواقع على خرائط جوجل وزيادة خصوصيتكبالإضافة إلى ذلك ، تسمح لك Google بحذف سجل المواقع لفترة زمنية محددة عن طريق تحديد الخيار "حذف نطاق سجل المواقع". هنا يجب عليك إدخال "تاريخ البدء" و "تاريخ الانتهاء" لحذف سجل الموقع في تلك الفترة الزمنية. بدلاً من حذف سجل الموقع يدويًا على خرائط Google ، هناك أيضًا خيار لأتمتة العملية ، حيث يمكنك حذف سجل المواقع الأقدم من 3 و 18 و 36 شهرًا تلقائيًا.كيفية تعطيل وحذف سجل المواقع على خرائط جوجل وزيادة خصوصيتككيفية تعطيل سجل المواقع في جوجل بشكل دائمبالطبع ، ليس هناك فائدة من حذف سجل المواقع على خرائط Google إذا لم توقف نشاطه على الإطلاق ، لأن Google تواصل تسجيل الأماكن التي تتواجد فيها. يمكنك إصلاح هذه المشكلة عن طريق تعطيل خيار سجل المواقع في حساب جوجل.* في خرائط Google ، انقر فوق صورة ملفك الشخصي.* انقر فوق "بياناتك على الخرائط" لفتح خيارات الخصوصية المتعلقة بالموقع في حساب Google الخاص بك.* انقر على قسم "سجل المواقع" لفتح عناصر التحكم في النشاط.* في عناصر التحكم في النشاط ، حدد "إيقاف تشغيل" لإيقاف سجل المواقع مؤقتًا.كيفية تعطيل وحذف سجل المواقع على خرائط جوجل وزيادة خصوصيتكبمجرد القيام بذلك ، سيتوقف سجل المواقع عن نشاطه ولن يسجل بعد ذلك الأماكن التي تذهب إليها. هذا يعني أن بعض أقسام خرائط Google ، مثل المخطط الزمني ، الذي يلخص زياراتك وإجازاتك الأخيرة ، لن تعرض معلومات مخصصة عن مواقعك الأخيرة.ملاحظة: تم شرح الخطوات على تطبيق خرائط Google على هاتف أندرويد ، وإذا كنت تستخدم تطبيق خرائط Google على نظام iOS ، فيمكنك أيضاً عمل نفس الخطوات على هاتفك ، لأنه الخطوات لا تختلف كثيراً.