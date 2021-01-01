يحتوي الهاتف الرائد من شركة موتورولا على كاميرا خلفية بمواصفات مثيرة للإعجاب

يتشكل الرائد التالي لشركة موتورولا - Moto X30 Pro - ليكون إدخالًا غير تقليدي في مساحة الهاتف الرئيسي ، مع تفاصيل الكاميرا الرسمية الجديدة التي تشير إلى نظام لا يشبه أي شيء رأيناه على الأجهزة من المنافسين بما في ذلك آبل أو سامسونج وغيرهم في الساحة.
انتشرت الشائعات حول Moto X30 Pro منذ يناير (تحت اسم "Motorola Frontier") ، ومع ذلك ، في الآونة الأخيرة ، كانت موتورولا تقدم عروضها الرسمية الخاصة بالجهاز ؛ يمنحنا لمحات عن الأجهزة التي تم تعيين الهاتف ليقدمه.
تم الإبلاغ سابقًا أنه ، سيقود الهاتف مستشعر ضخم 200 ميجابكسل ، تم تعيينه في ما يشبه وحدة الكاميرا المستوحاة من Xiaomi 12 / Vivo X60 Pro. في منشور جديد تمت مشاركته على شبكة التواصل الاجتماعي الصينية من حساب موتورولا الرسمي في 30 يوليو ، نعرف الآن الأطوال البؤرية التي تم تعيين أجهزة الاستشعار الخلفية الثلاثة للهاتف وهي ... غير متوقعة.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!