يحتوي الهاتف الرائد من شركة موتورولا على كاميرا خلفية بمواصفات مثيرة للإعجاب

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يتشكل الرائد التالي لشركة موتورولا - Moto X30 Pro - ليكون إدخالًا غير تقليدي في مساحة الهاتف الرئيسي ، مع تفاصيل الكاميرا الرسمية الجديدة التي تشير إلى نظام لا يشبه أي شيء رأيناه على الأجهزة من المنافسين بما في ذلك آبل أو سامسونج وغيرهم في الساحة.



انتشرت الشائعات حول Moto X30 Pro منذ يناير (تحت اسم "Motorola Frontier") ، ومع ذلك ، في الآونة الأخيرة ، كانت موتورولا تقدم عروضها الرسمية الخاصة بالجهاز ؛ يمنحنا لمحات عن الأجهزة التي تم تعيين الهاتف ليقدمه.



تم الإبلاغ سابقًا أنه ، سيقود الهاتف مستشعر ضخم 200 ميجابكسل ، تم تعيينه في ما يشبه وحدة الكاميرا المستوحاة من Xiaomi 12 / Vivo X60 Pro. في منشور جديد تمت مشاركته على شبكة التواصل الاجتماعي الصينية من حساب موتورولا الرسمي في 30 يوليو ، نعرف الآن الأطوال البؤرية التي تم تعيين أجهزة الاستشعار الخلفية الثلاثة للهاتف وهي ... غير متوقعة.

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على الرغم من أن الوعد بثلاث كاميرات خلفية ليس شيئًا غير عادي ، فإن Moto X30 Pro يتخلى عن المزيج القياسي من الكاميرا الرئيسية (العريضة) والواسعة للغاية والمقربة التي تقدمها معظم الهواتف الخلفية ثلاثية العدسات ، وبدلاً من ذلك تختار 35 مم مستشعر أساسي ، مقترن بأجهزة التقاط الصور المقربة 50 مم و 85 مم.على الرغم من أن نطاق الزوم ليس مذهلاً بشكل خاص ، إلا أنه يمثل خروج موتورولا من كاميرا فائقة السرعة إلى كاميرا بورتريه مخصصة لتلك العدسة الثانوية التي تميز نظام Moto X30 Pro عن غيره. ومع ذلك ، لا توجد حتى الآن أي كلمة حول أي من هذه الأطوال البؤرية (إن وجدت) سيتم إقرانها مع أول إصدار من مستشعر سامسونج ISOCELL HP1 عند إطلاق Moto X30 Pro.من المقرر إطلاق هاتف موتورولا الرائد القادم Moto X30 Pro في الصين في الأسابيع المقبلة ، مع إمكانية شق طريقه غربًا ، نحو المملكة المتحدة وأوروبا والولايات المتحدة بعد فترة وجيزة.