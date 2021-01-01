تحزيرات من ملابس الواقع الافتراضي المزودة بالأقطاب الكهربائية



الواقع الافتراضي الواقع الافتراضي

في الصيف الماضي، شركة SOMNIUM الناشئة عن شركة للواقع الافتراضي VR والمتخصصة في صنع ملابس الواقع الافتراضي المسماه "Teslasuit"، كشفت النقاب عن واجهة من الإنسان إلى الرقمي مصممة على شكل بدلة XR لكامل الجسم، وهي بدلة يمكنها أن تصعقك بالكهرباء في جميع أنحاء الجسم.



ووفقًا لمراجعة حديثة أجرتها صحيفة TechRadar، فغن تجربة ملابس الواقع الافتراض تبدو جامحة تمامًا، فهي مصممة من الأقطاب الكهربائية للبدلة اللمسية البالغ عددها 90 لخداع مرتديها ليعتقدوا أنه يتم إطلاق النار عليهم، أو الشعور بنقاط المطر تضرب .



ويقول هاميش هيكتور، كاتب فريق TechRadar: "تم إطلاق نبضات كهربائية على ذراعي، مما يجعل عضلاتي أثقل، وأعتقد أن جسدي كان ينقلب في الواقع بسبب التسارع والتباطؤ الناجم عن لعبة سيارة متحركة بسباق للسيارات".

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كما اعترف هيكتور بأنه كان مفهوماً أنه كان مذعوراً من ميدان الرماية بالواقع الافتراضي، لكن لحسن الحظ ، حتى انفجار قنبلة يدوية افتراضية عند قدميه أصابته بالألم ولكن بطريقة أقل مما كان يتوقع بحسب ما ذكر.وربما يكون هذا أمرًا جيدًا، مع الأخذ في الاعتبار أننا نلعب ألعاب الفيديو من أجل المتعة، وليس لإيذاء أنفسنا، ولكن إلى جانب ذلك، لم يتم تصميم البدلة بالضبط ليتم بيعها للجماهير، بسعر 20000 دولار، فهي مخصصة لإعادة التأهيل الطبي، أو لتدريب الرياضيين ذوي الأداء العالي.كما وأنها ليست الأداة الوحيدة التي تهدف إلى محاكاة الإحساس بالألم، فهناك مطورة يابانية تدعى Emi Tamaki، تعمل حاليًا على الأجهزة القابلة للارتداء، التي تحفز الألم "لتحويل عالم metaverse إلى عالم حقيقي ، كما قالت لصحيفة Financial Times في مارس الماضي.ويقول الخبراء، إن محاولة إحداث القدر المناسب من الألم عبر الأقطاب الكهربائية هو حدود رائعة للواقع الافتراضي، ولكن هذا ما إذا كانت التيارات الكهربائية ستثبت حقًا، لجعل تجارب عالم الواقع الافتراضي غامرة أكثر من أي وقت مضى، ولكن يبقى أن نرى ما سيكشف عنه المستقبل في عالم الميتافيرس، وملحقاته.