بالفيديو : أول فيديو للنسخة النهائية من ديفل 16 الخارقة الإماراتية



ديفل 16 ديفل 16

انتشر على عدد من مواقع السيارات مؤخرا فيديو أطلقته قناة Supercar Blondie المتخصصة في السيارات على يوتيوب، حيث شمل الفيديو استعراض لسيارة اعتقد الكثيرين حول العالم أنها غير موجودة على أرض الواقع وأنها مجرد لعبة دعائية، وهي النسخة النهائية من سيارة ديفل 16 (Devel 16) الخارقة الإماراتية.



جدير بالذكر أن هذه السيارة مزودة بمحرك من فئة V16 بسعة 12300 سي سي، ويتصل بأربع شواحن توربينية، وذلك حتى تتعدى قوة هذا المحرك 4500 حصان، لتبلغ قوتع الفعلية 4515 حصان عند عدد 6900 لفة للمحرك في الدقيقة، و4771 نيوتن متر من عزم الدوران، لكن بالنسبة للنسخة الموجودة بالفيديو فكانت مزودة بمحرك V8 أقل قوة وذلك طبقا لرغبة مالكها الجديد.



ويمكنك مشاهدة الفيديو التالي لمعرفة كل التفاصيل عن هذا الموديل من السيارة الخارقة الإماراتية ديفل 16 وأهم مميزاتها، كما ننصح بتفعيل خاصية الترجمة التلقائية للعربية بموقع يوتيوب، وذلك باتباع الخطوات التالية:

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- الضغط على الزر الذي يحمل كلمة CC في الجزء السفلي الأيمن من أزرار التحكم في الفيديو.- الضغط على الزر الذي يحمل علامة ترس المجاور للزر السابق.- الضغط على اختيار Subtitles/CC بالقائمة التي تظهر أمامك.- الضغط على اختيار Auto-Translate بالقائمة.- الضغط على اختيار Arabic بالقائمة.شاهد الفيديو: