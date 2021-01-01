تتصدر كيا سبورتاج موديل 2022 مبيعات السيارات الرياضية في مصر



كيا سبورتاج موديل 2022 كيا سبورتاج موديل 2022

جاء بتقرير مجلس معلومات سوق السيارات المصري أميك، تصدر السيارة كيا سبورتاج مبيعات فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات الـSUV بمصر.



السيارة كيا سبورتاج موديل 2022 ، تتمتع بمحرك 4 سلندر رباعي الاسطوانات سعة 1600 سي سي، يستطيع ضخ قوة قدرها 140 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 161 نيوتن/متر، مقترن بناقل حركة من 6 سرعات أوتوماتيكية و تتسارع من وضع الثابات 0 وصولًا لسرعة 100 كيلومتر في الساعة، خلال مدة زمنية تستغرق 11.1 ثانية.



متوسط استهلاك الوقود للسيارة كيا سبورتاج موديل 2022 بنسبة 6.7 لتر، وذلك عندما تقطع السيارة مسافات تصل إلى 100 كيلومتر ، وتصل السرعة القصوى للسيارة إلى 180 كيلومتر في الساعة ، و 62 لترًا لسعة خزان الوقود.

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أسعار السيارات الجديدة… سعر كيا سبورتاج 2022أسعار السيارة كيا سبورتاج موديل 2022 في السوق المصري– الفئة الأولى بقيمة قدرها 554,900 جنيه.– الفئة الثانية بقيمة قدرها 609,900 جنيه.– الفئة الثالثة بقيمة قدرها 654,900 جنيه.– الفئة الرابعة بقيمة قدرها 704,900 جنيه.– الفئة الخامسة بقيمة قدرها 719,900 جنيه.