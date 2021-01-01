سعر ستروين C3 AIRCROSS موديل 2022



C3 AIRCROSS C3 AIRCROSS

شهدت طرازات شركة ستروين المطروحة في السوق المصري، ارتفاعات في اسعارها خاصة السيارة ستروين C3 AIRCROSS موديل 2022 والتي تنتمي إلى فئة الكروس اوفر الرياضية.



السيارة ستروين C3 AIRCROSS الجديدة تتمتع بمحرك 3 سلندر سعة 1200 سي سي تيربو يمكنه انتاج قوة قدرها 110 أحصنة، وعزم اقصى للدوران يبلغ 205 نيوتن/متر، متصل بناقل حركة اوتوماتيك مكون من 6 سرعات.



تصل السرعة القصوى للسيارة ستروين C3 AIRCROSS موديل 2022 إلى 183 كيلومترا في الساعة، مع امكانية الانطلاق من نقطة السكون 0 وصولًا لسرعة 100 كم/ساعة خلال فترة زمنية تستغرق 10.6 ثانية، بينما يصل متوسط استهلاك السيارة للوقود بنسبة 5.6 لتر لكل 100 كم.

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أسعار السيارات الجديدة… سعر ستروين C3 AIRCROSSالفئة الأولى ستروين C3 AIRCROSS موديل 2022 بقيمة قدرها 424.900 جنيه بدلاً من 414.900 جنيه.الفئة الثانية ستروين C3 AIRCROSS موديل 2022 بقيمة قدرها 466.900 جنيه بدلاً من 454.900 جنيه.